24' GOALLLL! Narzary puts @KeralaBlasters in the lead! A cross from the right comes straight to him on the opposite side to rifle past Amrinder with aplomb!



KER 1-0 MUM#HeroISL #LetsFootball #KERMUM pic.twitter.com/IXyKiQdsYM — Indian Super League (@IndSuperLeague) October 5, 2018

हीरो इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) के पांचवे सीजन में शुक्रवार को केरला ब्लास्टर्स और मुम्बई सिटी के बीच का मुकाबला खेला जा रहा है। केरल के जवाहर लाल स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच केरला ब्लास्टर्स इस सीजन में अपने घर में पहला मुकाबला मुम्बई सिटी के खिलाफ खेलने उतरी है।बता दें कि केरला ब्लास्टर्स ने एटीके के खिलाफ 2-0 से जीत के साथ अपने अभियान का आगाज किया था। पहला मुकाबला जीतने बाद केरला की टीम उत्साह से भरी हुई है। वहीं, मुंबई को अपने पहले ही मैच में जमशेदपुर एफसी के हाथों हार का सामना करना पड़ा था।दूसरे हाफ के शुरुआत में केरला को यह दूसरा कॉर्नर मिला, लेकिन कोई सफलता नहीं।इस समय मुंबई दबाव में आ गई है। वह लगातार मौके की तलाश में है। पहले हाफ का खेल खत्म होने में कुछ ही वक्त बचा है। देखना यह होगा कि मुंबई, केरला की बराबरी कर पाती है या नहीं।केरला के पास यहां गोल करने का बेहतरीन मौका था, लेकिन मुंबई को गोलकीपर अमरिंदर सिंह ने अच्छा बचाव किया।केरल को कॉर्नर मिला, लेकिन कोई सफलता नहीं।फाउल! केरल के खिलाड़ी मातेज पॉपलेटनिक ने मुंबई के खिलाड़ी अरनोल्ड को फाउल कराया।यहां केरला के पास अच्छा गोल करने का बेहतर मौका था, लेकिन मुंबई के गोलकीपर अमरिंदर सिंह ने अच्छा बचाव किया।मुंबई की टीम केरला पर आक्रमण करती नजर आ रही है।