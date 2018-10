विज्ञापन

45' GOALLLLL!!!!! WOW WHAT A STRIKE!!! Rana Gharami shoots from way out and it goes into the back of the net leaving Vishal Kaith rooted to the spot. He becomes the first Indian goal scorer of the season.



आईएसएल सीजन-5 का पांचवां मुकाबला बुधवार को दिल्ली डायनामोज और पुणे सिटी के बीच दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेला जा रहा है।खास बात यह है कि आइएसएल-4 में दिल्ली के कोच रहे मिग्वेल एंजेल पुर्तगाल इस बार पुणे की कमान संभाल रहे हैं। पिछले सीजन के बाद पुर्तगाल ने दिल्ली डायनामोज छोड़ दिया था।स्पेनिश कोच की देखरेख में डायनामोज की टीम बीते सीजन में 8वें स्थान पर रही थी। वहीं, दिल्ली की टीम ने पुर्तगाल के स्थान पर एक अन्य स्पेनिश खिलाड़ी जोसेफ गोम्बाउ को अपना कोच बनाया है।क्या शॉट है।दिल्ली की तरफ से राणा घरामी ने बेहतरीन स्ट्राइक लगाकर गेंद को सीधे पूणे के गोलपोस्ट में भेदकर अपनी टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई। वह आईएसएल सीजन-5 में गोल करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। बता दें कि राणा अपना पहला मैच खेल रहे हैं।पहले हाफ का खेल खत्म होने मात्र 5 मिनट का समय बचा है। मगर दोनों ही टीमें अभी तक गोल करने में नाकाम रही है। अब यह देखना होगा पहले हाफ में कौन सी टीमें बढ़त बनाती?दिल्ली ने अपनी टीमों में बदलाव किया है। चोटिल विक्रमजीत सिंह की जगह विनित राय को मैदान पर भेजा गया है।पूणे को कॉर्नर मिला। अल्फारो ने मौका ढूंढा मगर सफलता हाथ नहीं लगी।दिल्ली को लगातार इस मुकाबले में गोल करने का मौका मिल रहा है, लेकिन वह इस मौके को भुना नहीं पा रही है।दिल्ली लगातार पूणे पर हावी हो रही है। दिल्ली के पाय यहां बढ़त लेने का शानदार मौका था। गेंद नारायण दास के पास थी, लेकिन यहां पूणे के गोलकीपर कैथ ने अपनी टीम को खतरे से बचाया।दिल्ली के पास गोल करने का शानदार मौका था, कालुदजेरोविक के पास गेंद थी। वह गेंद लेकर दिल्ली के गोलपोस्ट तक पहुच चुके थे, लेकिन पूणे के गोलकीपर कैथ ने नाकाम कर दिया।यहां पूणे की आक्रमण दिखी। आदिल खान ने गेंद लेकर दिल्ली के गोलपोस्ट के पास तक गए लेकिन दिल्ली के खिलाड़ी विक्रमजीत सिंह ने उन्हें नाकाम कर दिया।दोनों टीम एक-दूसरे के प्रति लगातार आक्रमण कर रही है।