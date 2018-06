England have never scored five goals in a #WorldCup match before, and we're only at half-time.



Previous top scoring matches were the final in 1966 (4-2) and against Belgium in 1954 (4-4). #ENGPAN #ENG — Laure James, FIFA (@FIFAWorldCupENG) June 24, 2018

#ENG came out onto the field ahead of los Panameños for their warm-ups, while the fans warm-up to another chorus of 'Three Lions (Football's Coming Home)!



What are your predictions? #ENGPAN pic.twitter.com/WA3dzcBDWm — Laure James, FIFA (@FIFAWorldCupENG) June 24, 2018

किक ऑफ और मैच शुरू।जॉर्डन पिकफोर्ड, केली वॉकर, जॉन स्टोंस, हैरी मैगुइरे, ट्रिपपीयर, जेसी लिंगार्ड, जॉर्डन हैंडरसन, एशले यंग, रहीम स्टर्लिंग, हैरी केनजैम पेनेडो, माइकल मुरिलो, फिदेल एस्कोबार, रोमन टोरेस, गेब्रियल गोमेज, ब्लास पेरेज, एडगर बारसेनास, आर्मान्डो कूपर, एरिक डेविस, अनिलल गोडाय, जोस लुइस रोड्रिगेज