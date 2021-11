Indonesia Open 2021: पीवी सिंधु ने सेमीफाइनल में बनाई जगह, दक्षिण कोरियाई खिलाड़ी को हराया

𝐒𝐇𝐄 𝐃𝐈𝐃 𝐈𝐓 🔥



Reigning world champion @Pvsindhu1 marched into the semifinals at #IndonesiaOpen2021. She beat 🇰🇷's Sim Yujin 14-21, 21-19, 21-14 in the quarter final 👊



📸: Badminton Photo#IndiaontheRise#Badminton pic.twitter.com/JusllSaCIF