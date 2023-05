{"_id":"6459ebf9cd59f6a7c706e603","slug":"shani-dev-these-things-make-shani-dev-angry-shani-upay-in-hindi-2023-05-09","type":"story","status":"publish","title_hn":"Shani Dev: शनि देव को नहीं पसंद ये 6 आदतें, बना लें दूरी वरना हो सकते हैं परेशान","category":{"title":"Religion","title_hn":"धर्म","slug":"religion"}}

Published by: श्वेता सिंह Updated Tue, 09 May 2023 12:15 PM IST

विस्तार

Avoid These Work To Please Shani Dev: शनि देव को न्याय के देवता के रूप में जाना जाता है, और एक लोकप्रिय देवता है कि हिंदू जीवन से बुराई और बाधाओं को दूर करने के लिए प्रार्थना करते हैं। सूर्य के पुत्र, शनि देव, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार, लोगों को उनके कर्मों के लिए पुरस्कृत या दंडित करते हैं। यम,जो सूर्य के पुत्र भी हैं, मृत्यु के देवता के रूप में जाने जाते हैं और लोगों की मृत्यु के बाद उन्हें दंड देते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिन लोगों से शनि देव प्रसन्न रहते हैं, वे जीवन में अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में अनिवार्य रूप से कहा गया है कि शनि देव को प्रसन्न रखने के लिए जीवन भर अच्छे कर्म करने होते हैं। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे आप शनिदेव को अपने पक्ष में रख सकते हैं। एक तरफ जहां कुछ उपाय करने से से शनिदेव प्रसन्न होते हैं वहीं कुछ ऐसे कार्य भी हैं जिन्हें करने से शनिदेव क्रोधित होते हैं। ऐसे में आइये जानते हैं कि शनिदेव के क्रोध से बचने के लिए आपको कौन से काम नहीं करने चाहिए।