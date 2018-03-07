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मौत के बाद डेड बॉडी पर लेप लगाने के पीछे है ये बड़ी वजह, श्रीदेवी की शरीर पर भी लगाया गया था
फीचर डेस्क, अमर उजाला, Updated Wed, 07 Mar 2018 01:41 PM IST
बॉलीवुड अभिनेत्री श्रीदेवी का 24 फरवरी, 2018 को दुबई के होटल के बाथटब में गिरकर डूबने से निधन हो गया। वह 54 साल की थीं। दुबई में वह एक पारिवारिक शादी समारोह में गई थीं। मौत के बाद आ रही खबरों में आपने सुना होगा कि उनके शरीर पर लेप लगाया गया था। पर क्या आपको मालूम है कि शव पर लेप लगाने की प्रक्रिया यानी एम्बाममेंट या एम्बामिंग क्या है? आगे की स्लाइड में जानें एम्बाममेंट में क्या किया जाता है और मौत के बाद लेप लगाना क्यों जरूरी होता है?
अगली स्लाइड देखें
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