दशहरा 2026: विजयादशमी पर शस्त्र पूजा और शमी के पेड़ की पूजा क्यों होती है ? जानिए धार्मिक महत्व

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हिंदू धर्म में शमी के पेड़ को बहुत ही पवित्र और पूजनीय माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्रीराम ने रावण का वध करके और लंका पर विजय हासिल करने के बाद शमी के पेड़ की पूजा की थी। इस कारण से दशहरा पर शमी के पेड़ की पूजा और इसके पत्तों से जुड़े कुछ उपाय करने की परंपरा होती है।इसके अलावा एक दूसरी धार्मिक मान्यता है जिसके अनुसार महाभारत के समय पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान शमी के पेड़ में ही अपने अस्त्र-शस्त्र छिपाए थे। जब महाभारत युद्ध हुआ तो इसी अस्त्र-शस्त्र से पांडवों ने कौरवों को परास्त किया था। इसी वजह से दशहरा पर हर वर्ष शमी के पौधे की पूजा करने का महत्व होता है।दशहरा पर हर वर्ष शस्त्र पूजा का विधान होता है। सनातन धर्म में शस्त्र को न केवल हथियार माना जाता है बल्कि यह साहस, पराक्रम, शक्ति, आत्मरक्षा और धर्म की रक्षा का प्रतीक होता है। जब-जब अन्याय होता है और अर्धम बढ़ जाता है तो धर्म की रक्षा के लिए शस्त्रों का प्रयोग किया जाता है। विजयादशमी पर सेना और सुरक्षा से जुड़े संस्थानों में शस्त्रों की पूजा होती है।विजयादशमी का पर्व अन्याय पर न्याय, असत्य पर सत्य की जीत के रूप में मनाए जाने वाला त्योहार है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्रीराम ने रावण का वध करने से पहले शस्त्रों की पूजा की थी। वही एक दूसरी कथा है जिसमें मां दुर्गा ने अपनी शक्ति और शस्त्रों से महिषासुर का वध किया था। तब सभी देवी-देवताओं ने मिलकर मां दुर्गा के शस्त्रों की पूजा की थी। तभी से हर वर्ष दशहरा पर शस्त्रों की पूजा का विधान होता है।