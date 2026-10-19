विजयादशमी 2026: दशहरे पर क्यों होती है शस्त्र पूजा? जानें कब है पूजा का मुहूर्त, विधि और धार्मिक महत्व

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दशमी तिथि की शुरुआत- 20 अक्तूबर दोपहर 12 बजकर 50 मिनट सेदशमी तिथि की समाप्ति- 21 अक्तूबर दोपहर 02 बजकर 11 मिनट परविजया मुहूर्त- दोपहर 01 बजकर 59 मिनट से लेकर 02 बजकर 45 मिनट तक।दोपहर 01 बजकर 14 मिनट से लेकर 03 बजकर 30 मिनट के बीच कर सकते हैं।शाम 5 बजकर 47 मिनट से लेकर रात्रि 08 बजकर 21 मिनट तक।आदिकाल से ही दशहरे पर शस्त्र पूजन और देवी अपराजिता की पूजा की महत्व होता है। शस्त्र पूजन की परंपरा सनातन धर्म में आदि काल से चली आ रही है। देवी-देवता किसी भी युद्ध में शामिल होने से पहले शस्त्रों की पूजा जरूर करते हैं। इसके अलावा प्राचीन में राजा-महाराजा विजयादशमी पर भव्य रूप में शस्त्र पूजन का आयोजन करते थे। मौजूदा दौर में क्षत्रिय समाज के लोग और सेना विजयादशमी पर विशेष रूप से शस्त्र पूजन करते हैं। शस्त्र पूजन के अलावा विजयादशमी पर व्यापारियों, कारीगरों और प्रतिष्ठानों द्वारा भी अपने औजारों, कारखानों की पूजा करत हैं। शस्त्र पूजा के लिए दोपहर का विजया मुहूर्त सबसे अच्छा माना जाता है। वहीं इस दिन देवी अपराजिता की पूजा करने से विजय की प्राप्ति और शत्रुओं का शमन होता है।धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले और युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए पहले मां अपराजिता और अपने अस्त्रों-शस्त्रों की पूजा की थी। जिसके बाद ही विजयादशमी पर रावण का वध करके लंका पर विजय हासिल किया था।एक दूसरी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच नौ दिनों तक चले भंयकर युद्ध के बाद राक्षस का वध किया था, जिसके कारण बाद में सभी देवी-देवताओं ने मिलकर उनके शस्त्रों की पूजा की थीविजयादशमी पर शस्त्रों की पूजा के पीछे महाभारत से भी जुड़ी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, पांडवों ने अपने अस्त्र-शस्त्र शमी के पेड़ पर छिपाकर रखे थे और अज्ञातवास के पूरा होने के बाद विजयादशमी पर ही निकालकर कौरवों संग युद्ध किया था और विजय हासिल किया था।- सबसे पहले सुबह जल्दी उठे और स्नान कर साफ-सुथरे वस्त्र धारण करें।- फिर पूजा स्थल पर एक चौकी रखें और उस पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर शस्त्रों को रखें।- इसके बाद चौकी पर रखें शस्त्रों पर गंगाजल का छिड़काव करते हुए उसे पवित्र करें।- फिर सभी शस्त्रों पर चंदन, कुमकुम का तिलक लगाकर उस पर रक्षासूत्र बांधे।- इसके बाद शस्त्रों पर फूल, माला, अक्षत, धूप और दीप प्रज्वलित करते हुए विधि-विधान से पूजन करें।- अंत में मंत्रों जाप, आरती करते हुए सभी को प्रसाद वितरण करें।