विजयादशमी 2026: 20 अक्तूबर को दशहरा, जानिए कब है रावण दहन का मुहूर्त और शस्त्र पूजा का समय

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पंचांग गणना के अनुसार, दशमी तिथि 20 अक्तूबर 2026 को दोपहर 12 बजकर 51 मिनट पर शुरू होगी और समापन 21 अक्तूबर को दोपहर 2 बजकर 11 मिनट पर होगा। ऐसे में उदयातिथि के आधार पर पूरे देशभर में दशहरा 20 अक्तूबर 2026 को मनाया जाएगा।विजयादशमी पर शस्त्र पूजन का विशेष महत्व होता है। पंचांग के अनुसार, विजयादशमी पर शस्त्र पूजा के लिए मुहूर्त 20 अक्तूबर को दोपहर 01 बजकर 59 मिनट से लेकर दोपहर 02 बजकर 45 मिनट तक रहेगा। इस अवधि के दौरान शस्त्र पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा इस दिन अपराजिता और शमी के पेड़ की पूजा करना बहुत ही शुभ और फलदायी माना जाता है।दोपहर 01 बजकर 59 मिनट से लेकर दोपहर 2 बजकर 45 मिनट तक।दोपहर 01 बजकर 14 मिनट से शाम 3 बजकर 30 मिनट तक।शास्त्रों के अनुसार, दशहरे पर रावण दहन सूर्यास्त के बाद यानी प्रदोष काल में करना बहुत ही शुभ माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार 20 अक्तूबर को शाम 5 बजकर 47 मिनट पर प्रदोष काल शुरू होगा, जिसके बाद रावण दहन किया जाएगा। वहीं निशिता मुहूर्त का समय 20 अक्तूबर को रात 11 बजकर 41 मिनट से लेकर 21 अक्तूबर की रात 12 बजकर 31 मिनट तक रहेगा।दशहरा का पर्व अर्धम पर धर्म की जीत के रूप में मनाए जाने का महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन ही भगवान राम ने रावण का वध करके बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया था। इस दिन देशभर रावण और भगवान राम के बीच हुए युद्ध का मंचन किया जाता है। अंत में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का दहन किया जाता है। वहीं विजयादशमी पर नवरात्रि का समापन होता है, जिसमें मां दुर्गा महिषासुर का वध करती हैं। इस दिन नौ दिनों तक चलने वाले नवरात्रि का समापन होता है और व्रत का पारण करते हैं।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।