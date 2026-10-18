फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jharkhand ›   Ramgarh Kullu Land Dispute Elder Brother Kills Younger Brother With Axe Arrested

जमीन विवाद में खूनी खेल: बड़े भाई ने फरसा से काटकर छोटे भाई की हत्या की, आरोपी गिरफ्तार

Sun, 18 Oct 2026 11:04 AM IST
प्रतीक पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: प्रतीक पांडेय Updated Sun, 18 Oct 2026 11:04 AM IST
सार

झारखंड के रामगढ़ जिले के कुजू ओपी क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर सगे भाइयों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। उच्चकाहा गांव में रविवार सुबह बड़े भाई ने कथित तौर पर फरसा से हमला कर छोटे भाई की हत्या कर दी। मृतक की पहचान 50 वर्षीय काजरु महतो और आरोपी की पहचान 55 वर्षीय लखन महतो के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर हथियार जब्त कर लिया है।

विज्ञापन
Ramgarh Kullu Land Dispute Elder Brother Kills Younger Brother With Axe Arrested
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

जिले के कुजू ओपी क्षेत्र अंतर्गत करमा दक्षिणी पंचायत के उच्चकाहा गांव में रविवार सुबह जमीन विवाद में बड़े भाई ने अपने छोटे भाई की फरसा से काटकर हत्या कर दी। घटना के बाद कुजू पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी बड़े भाई को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए फरसा को भी जब्त कर लिया है।
विज्ञापन


पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान 50 वर्षीय काजरु महतो के रूप में हुई है, जबकि आरोपी बड़े भाई का नाम 55 वर्षीय लखन महतो बताया गया है। बचपन के साथी और सुख-दुख के सहारा रहे सगे भाइयों के बीच हुई इस खूनी वारदात से पूरे गांव में मातम और सनसनी का माहौल है।
विज्ञापन


सुबह सात बजे हुआ हिंसक विवाद
जानकारी के अनुसार रविवार सुबह करीब सात बजे किसी बात को लेकर दोनों भाइयों के बीच विवाद शुरू हुआ। देखते ही देखते इस विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। आरोप है कि बड़े भाई लखन महतो ने फरसा से अपने छोटे भाई काजरु महतो पर अचानक हमला कर दिया। इस हमले में काजरु महतो की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की भयावहता से परिजन और आसपास के लोग पूरी तरह स्तब्ध रह गए। घर में चीख-पुकार मच गई और देखते ही देखते घटनास्थल पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जुटने लगी।
विज्ञापन
विज्ञापन


पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार
घटना की सूचना मिलते ही कुजू पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी लखन महतो को गिरफ्तार कर लिया और हत्या में इस्तेमाल किए गए फरसा को भी जब्त कर लिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए रामगढ़ भेज दिया है। पुलिस ने मौके पर मौजूद लोगों को समझा-बुझाकर स्थिति शांत कराई। उधर, घर में पसरे मातम के बीच परिजनों के विलाप से पूरे गांव का माहौल गमगीन हो गया।


जमीन व नौकरी को लेकर था विवाद
चर्चा है कि दोनों भाइयों के बीच जमीन विवाद के अलावा नौकरी के मामले में कथित हस्तक्षेप को लेकर भी लंबे समय से तनाव चल रहा था। हालांकि, हत्या के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस जांच कर रही है। ग्रामीणों ने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है। जमीन विवाद को लेकर सगे भाइयों के बीच हुई इस हिंसक घटना ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया है। पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed