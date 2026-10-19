जानना जरूरी: अटल पेंशन योजना में किन लोगों को मिलती है 5000 रुपये की पेंशन और किन्हें नहीं? यहां जानें

Atal Pension Yojana Eligibility Criteria: शायद ही कोई ऐसा हो जो बचत के बारे में या अपने आने वाले कल के बारे में ये न सोचता हो कि आखिर जिस वक्त कमाई का कोई जरिया नहीं होगा, तो पैसों की जरूरतें कहां से पूरी होगी।





इसके लिए कई लोग बचत करते हैं और अगर आप भी छोटी-छोटी बचत करके हर महीने 5000 रुपये की पेंशन बुढ़ापे में चाहते हैं, तो फिर आप अटल पेंशन योजना से बौतर लाभार्थी जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं अटल पेंशन योजना में क्या-क्या लाभ मिलते हैं और कौन लोग इस योजना से जुड़ सकते हैं और कौन नहीं। आप अगली स्लाइड्स में अटल पेंशन योजना की पात्रता के बारे में जान सकते हैं...