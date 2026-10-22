करवा चौथ पर सोना खरीदते समय हॉलमार्क ही नहीं ये चार चीजें भी करें चेक, तीसरे नंबर वाली तो है सबसे जरूरी

Karwa Chauth 2026: करवा चौथ पर महिलाएं अपने लिए या परिवार के किसी सदस्य को उपहार देने के लिए सोने के गहने खरीदती हैं। यही नहीं, कई पति भी अपनी पत्नी के लिए सोने के गहने खरीदते हैं। इस मौके पर बाजार में अंगूठी, कानों के झुमके, चेन और मंगलसूत्र जैसे गहनों की खरीदारी बढ़ जाती है। ऐसे में अगर इस करवा चौथ सोना खरीद रहे हैं, तो जान लें कि सोना खरीदते समय उसकी सुंदरता और कीमत के साथ शुद्धता पर ध्यान देना भी जरूरी है।





कई बार ग्राहक गहने का डिजाइन पसंद आने पर उसकी पहचान से जुड़ी जरूरी बातें चेक करना भूल जाते हैं। ऐसे में बाद में गहने की शुद्धता या उसकी पहचान को लेकर परेशानी हो सकती है। तो चलिए जानते हैं हॉलमार्क के अलावा क्या-क्या चीजें सोने के गहने खरीदते समय चेक करनी चाहिए। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...