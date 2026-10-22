करवा चौथ पर सोना खरीदते समय हॉलमार्क ही नहीं ये चार चीजें भी करें चेक, तीसरे नंबर वाली तो है सबसे जरूरी

Karwa Chauth 2026: करवा चौथ पर महिलाएं अपने लिए या परिवार के किसी सदस्य को उपहार देने के लिए सोने के गहने खरीदती हैं। यही नहीं, कई पति भी अपनी पत्नी के लिए सोने के गहने खरीदते हैं। इस मौके पर बाजार में अंगूठी, कानों के झुमके, चेन और मंगलसूत्र जैसे गहनों की खरीदारी बढ़ जाती है। ऐसे में अगर इस करवा चौथ सोना खरीद रहे हैं, तो जान लें कि सोना खरीदते समय उसकी सुंदरता और कीमत के साथ शुद्धता पर ध्यान देना भी जरूरी है।
कई बार ग्राहक गहने का डिजाइन पसंद आने पर उसकी पहचान से जुड़ी जरूरी बातें चेक करना भूल जाते हैं। ऐसे में बाद में गहने की शुद्धता या उसकी पहचान को लेकर परेशानी हो सकती है। तो चलिए जानते हैं हॉलमार्क के अलावा क्या-क्या चीजें सोने के गहने खरीदते समय चेक करनी चाहिए। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...
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करवा चौथ पर सोना खरीदते समय क्या चीजें चेक करें?
- फोटो : AdobeStock
सोने के गहने खरीदते समय क्या-क्या चीजें चेक करें?
सोने की शुद्धता का निशान पहचानें
- गहने पर शुद्धता की जानकारी कैरेट और फाइननेस के रूप में दी जाती है
- उदाहरण के लिए, 22 कैरेट सोने पर आमतौर पर 22K916, 18 कैरेट पर 18K750 और 14 कैरेट पर 14K585 का निशान होता है
- इससे ग्राहक को पता चलता है कि गहना किस शुद्धता के सोने से बना है
- खरीदारी से पहले अपनी जरूरत के अनुसार कैरेट चुनें और बिल में भी इसकी जानकारी दुकानदार न दी है या नहीं, ये जरूर चेक करें
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करवा चौथ पर सोना खरीदते समय क्या चीजें चेक करें?
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6 अंकों वाला HUID नंबर चेक करें
- हॉलमार्क वाले गहने पर 6 अंकों का अल्फान्यूमेरिक यानी HUID नंबर भी होना चाहिए
- इसमें अंग्रेजी के अक्षर और अंक शामिल हो सकते हैं
- यह नंबर हर हॉलमार्क वाले गहने की अलग पहचान होता है
- ये नंबर जरूर चेक करें
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करवा चौथ पर सोना खरीदते समय क्या चीजें चेक करें?
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बीआईएस केयर एप से चेक करें
- गहने खरीदने से पहले मोबाइल में बीआईएस केयर एप खोलें और 'Verify HUID' विकल्प चुनें
- इसके बाद गहने पर छपा HUID नंबर दर्ज करें जिसके बाद आपको गहने की जानकारी एप पर मिलेगी
- एप पर मिलने वाली जानकारी में गहने की शुद्धता और उसकी पहचान से जुड़ी चीजें दी जाती हैं, जिन्हें चेक कर लें और इनका मिलान दुकानदार द्वारा दिखाए गए गहने से करें
- अगर जानकारी मेल नहीं खाती, तो ऐसे गहनों को खरीदने से बचें
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करवा चौथ पर सोना खरीदते समय क्या चीजें चेक करें?
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बिल लें और ठीक से चेक करें
- सोना खरीदते समय पक्का बिल जरूर लें
- बिल में गहने का वजन, शुद्धता, सोने की कीमत, मेकिंग चार्ज और लागू टैक्स है या नहीं, ये जरूर चेक करें
- अगर गहने में नग या दूसरी सजावटी चीजें लगी हैं, तो उनके वजन और कीमत का हिसाब भी समझ लें कि ये बिल में दिया है या नहीं
- इससे आपको पता रहेगा कि सिर्फ सोने के लिए आपने कितने पैसे दिए हैं और बाकी चीजों के लिए कितने पैसे दिए हैं