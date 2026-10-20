कोटेदार दे कम राशन? तुरंत यहां करें शिकायत, लाइसेंस तक हो सकती है कैंसिल

Less Ration Given By Shopkeeper Fix: देश भर में करोड़ों गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत हर महीने सरकारी राशन दुकानों से रियायती या मुफ्त अनाज दिया जाता है। लेकिन कई बार राशन डीलर यानी कोटेदार वजन में हेराफेरी करके लोगों को तय मात्रा से कम अनाज देते हैं या फिर पूरा राशन देने के बदले अधिक पैसे वसूलते हैं। जानकारी के अभाव में आम जनता चुपचाप इसे सह लेती है।





मगर आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सरकार ने घटतौली रोकने के लिए सख्त कानून बनाए हैं। अगर कोई कोटेदार आपके हक का राशन काटता है, तो आप तुरंत इसकी लिखित या ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जांच में दोषी पाए जाने पर उस कोटेदार का लाइसेंस तक कैंसिल किया जा सकता है। आइए इस लेख में समझते हैं कि आप इसकी शिकायत कैसे कर सकते हैं।