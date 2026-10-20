क्या एफडी की मैच्योरिटी पूरी होने के बाद भी मिलता रहता है ब्याज? जानें बैंकिंग नियम

Fixed Deposit Maturity Rules India: भारत में सुरक्षित निवेश और बेहतर रिटर्न के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट को हमेशा से सबसे लोकप्रिय माध्यम माना जाता रहा है। एक निश्चित समयावधि के लिए जब हम बैंक में पैसा जमा करते हैं, तो उस पर तय दर से ब्याज मिलता है। लेकिन कई बार लोग अपनी एफडी की मैच्योरिटी तारीख भूल जाते हैं या समय पर पैसा निकालना या रिन्यू कराना भूल जाते हैं।





ऐसे में अक्सर मन में सवाल उठता है कि मैच्योरिटी की समय-सीमा पूरी होने के बाद उस पैसे का क्या होता है और क्या बैंक उस पर आगे भी ब्याज देता रहता है। भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार मैच्योरिटी के बाद एफडी के पैसे पर ब्याज मिलने की व्यवस्था एकदम अलग हो जाती है। आइए इसे बहुत आसान भाषा में समझते हैं।