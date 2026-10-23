एपीवाई: क्या आप जुड़ सकते अटल पेंशन योजना से? यहां जानें कौन है पात्र और कौन नहीं

Atal Pension Yojana: नौकरी के दौरान कमाई से घर का खर्च चल जाता है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद अपने खर्चों को पूरा करने के लिए भी पैसों की जरूरत पड़ती है। ऐसे में बुढ़ापे के लिए समय रहते बचत करना जरूरी हो जाता है। इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए सरकार अटल पेंशन योजना चलाती है।





दरअसल, अटल पेंशन योजना एक निवेश योजना है जिसमें आप हर महीने छोटा-छोटा निवेश करके खुद के लिए बुढ़ापे में 5000 रुपये तक की पेंशन हर महीने के लिए तैयार कर सकते हैं। ऐसे में अगर आप भी इस अटल पेंशन योजना से जुड़ना चाहते हैं, तो आवेदन करने से पहले इसकी पात्रता जान लेना जरूरी है। चलिए जानते हैं कौन लोग अटल पेंशन योजना से जुड़ सकते हैं और कौन नहीं। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...