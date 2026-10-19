आप जानते हैं?: शादी या पार्टी के बाद घर लौटे तो अगले दिन ये 4 काम पहले जरूर कर लें, तीसरा वाला तो सबसे जरूरी

शादी का जश्न हो, दोस्तों की पार्टी या परिवार में कोई बड़ा समारोह, ऐसे मौके पर देर रात तक जागना और खानपान का रूटीन बिगड़ना आम बात है। घर लौटते-लौटते काफी देर हो जाती है और अगले दिन सुबह उठने पर थकान महसूस हो सकती है।
कई बार घर में बिखरा सामान, गंदे कपड़े और अधूरे काम देखकर समझ नहीं आता कि शुरुआत कहां से करें। ऐसे में जरूरी है कि आप एक साथ सारे काम निपटाने के बजाय आप अपनी प्राथमिकता के हिसाब से आगे बढ़ें और काम करें। चलिए जानते हैं इस बारे में। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में विस्तार से जान सकते हैं...
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शादी के बाद घर लौटते ही क्या करें?
- फोटो : Adobe Stock
शादी-पार्टी से लौटने के बाद क्या काम करें?
शरीर को दें आराम और पूरी नींद लें
- पार्टी से लौटने के बाद अगर देर रात तक जागना पड़ा है, तो अगले दिन शरीर को आराम देना जरूरी है
- नींद पूरी न होने पर थकान, चिड़चिड़ापन और ध्यान लगाने में परेशानी हो सकती है
- सुबह उठने के लिए खुद पर जरूरत से ज्यादा दबाव न डालें
- हालांकि, अगर काम या दूसरी जिम्मेदारियां हैं, तो अपने समय के हिसाब से आराम करें और नींद का रूटीन अपनाएं
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शादी के बाद घर लौटते ही क्या करें?
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पानी पिएं और हल्का नाश्ता करें
- देर रात तक जागने, डांस करने या सामान्य से ज्यादा नमकीन खाना खाने के बाद प्यास और थकान महसूस हो सकती है
- इसलिए सुबह पानी पिएं और अपनी प्यास के हिसाब से शरीर में पानी की कमी न होने दें
- नाश्ते में फल, दलिया, पोहा, दही या घर में मौजूद संतुलित भोजन ले सकते हैं
- केवल चाय पीकर दिन शुरू करने या भूखे रहने से बचें
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शादी के बाद घर लौटते ही क्या करें?
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घर में बिखरा सामान समेटें
- शादी या पार्टी से लौटने के बाद कपड़े, जूते, बैग और दूसरी चीजें अक्सर इधर-उधर पड़ी रह जाती हैं
- सुबह सबसे पहले इन्हें उनकी जगह पर रख दें
- इससे घर व्यवस्थित रहेगा और जरूरी सामान ढूंढने में समय बर्बाद नहीं होगा
- एक साथ पूरा घर साफ करने के बजाय जरूरत और समय के हिसाब से एक-एक करके चीजों को साफ कर सकते हैं
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शादी के बाद घर लौटते ही क्या करें?
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गंदे कपड़े और इस्तेमाल किए गए बर्तन संभालें
- पार्टी में पहने गए कपड़ों को अलग रखें
- जिन कपड़ों पर दाग लगे हैं, उन्हें धोने के लिए तैयार करें और गीले कपड़ों को लंबे समय तक बंद बैग में न छोड़ें
- इस्तेमाल किए गए बर्तनों को भी साफ कर लें। इससे दुर्गंध और गंदगी जमा होने से बचाने में मदद मिलेगी