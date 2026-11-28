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WWE को बड़ा झटका: 38 साल के ब्रॉनसन रीड का निधन, क्राउन ज्वेल में चोटिल होने के कुछ हफ्तों के बाद आई दुखद खबर
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: स्वप्निल शशांक
Updated Sat, 28 Nov 2026 08:54 AM IST
सार
WWE के एक चर्चित रेसलर के निधन की खबर ने फैंस को झकझोर दिया है। 38 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहने वाले इस ऑस्ट्रेलियाई स्टार ने कुछ सप्ताह पहले ही रिंग में वापसी की थी। क्राउन ज्वेल में चोटिल होने के बाद उनके साथ क्या हुआ था?
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ब्रॉनसन रीड का निधन
- फोटो : WWE
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वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट यानी डब्ल्यूडब्ल्यूई (WWE) की दुनिया से एक दुखद खबर सामने आई है। ऑस्ट्रेलियाई रेसलर ब्रॉनसन रीड का 38 साल की उम्र में निधन हो गया है। उनका असली नाम जर्मेन हेली था। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने शनिवार को सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। कंपनी के मुताबिक, रीड का निधन मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस के कारण हुआ। वह कुछ सप्ताह पहले ही क्राउन ज्वेल इवेंट में नजर आए थे। इस दौरान उन्हें गंभीर चोटें लगी थीं।
डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपने बयान में कहा, 'हमें यह बताते हुए बेहद दुख हो रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस के बीच ब्रॉनसन रीड के नाम से पहचाने जाने वाले जर्मेन हेली का आज निधन हो गया।' कंपनी ने उन्हें बड़े व्यक्तित्व वाला इंसान, शानदार व्यक्ति, समर्पित पारिवारिक सदस्य और अपने साथियों का चहेता बताया। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनकी गर्भवती पत्नी पैगे, बेटी, परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की।
क्राउन ज्वेल में चोटिल हुए थे ब्रॉनसन रीड
रीड का निधन क्राउन ज्वेल इवेंट के कुछ सप्ताह बाद हुआ है। सात नवंबर को सऊदी अरब में हुए इस इवेंट में वह किसी मुकाबले का हिस्सा नहीं थे, लेकिन टैग टीम चैंपियनशिप मैच के दौरान रिंग के बाहर अपने साथियों के साथ वह दिखे थे। यह मुकाबला द विजन के ब्रॉन ब्रेकर और ऑस्टिन थ्योरी और पेंटा और जे'वॉन इवांस के बीच था। रीड ने अपने साथियों की मदद करने की कोशिश की, लेकिन ओबा फेमी ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद फेमी ने रीड को स्टेज से नीचे प्रोडक्शन उपकरणों वाले हिस्से की ओर पटक दिया।
इस घटना के बाद रीड को गंभीर चोटें आईं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी पसलियां टूट गई थीं और किडनी में भी चोट लगी थी। उन्हें इलाज के लिए सऊदी अरब में रुकना पड़ा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेडिकल स्टाफ के सदस्य भी उनकी देखभाल के लिए वहां मौजूद थे। हालांकि, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपने आधिकारिक बयान में रीड की मौत को क्राउन ज्वेल में लगी चोटों से नहीं जोड़ा है। कंपनी ने मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस को ही निधन की वजह बताया है।
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ओबा फेमी और ब्रॉनसन रीड
- फोटो : WWE
चोट से उबरकर की थी डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापसी
ब्रॉनसन रीड इस साल फरवरी से सितंबर तक रिंग से दूर रहे थे। उन्हें बाइसेप्स में चोट लगी थी, जिसके कारण वह कई महीनों तक मुकाबलों में हिस्सा नहीं ले सके। इस दौरान उन्होंने अपनी फिटनेस पर काम किया और सितंबर में वापसी की। उनकी वापसी को करियर का नया अध्याय माना जा रहा था। वह डब्ल्यूडब्ल्यूई की स्टोरीलाइन में सक्रिय थे और द विजन का हिस्सा बनकर नजर आ रहे थे। क्राउन ज्वेल में चोटिल होने से पहले वह लगातार मुकाबलों और शो का हिस्सा बन रहे थे। 38 साल की उम्र में उनका निधन रेसलिंग जगत के लिए बड़ा झटका है। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उन्हें सिर्फ एक शानदार रेसलर ही नहीं, बल्कि एक अच्छे इंसान और समर्पित पारिवारिक सदस्य के रूप में भी याद किया।
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