FGM 2023: महिला जननांग विकृति के लिए शून्य सहनशीलता दिवस का इतिहास और महत्व जानें

International Day of Zero Tolerance for Female Genital Mutilation 2023 : हर साल फरवरी माह में महिला जननांग विकृति के खिलाफ शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य महिला जननांग विकृति को जड़ से खत्म करना और महिलाओं को सम्मान दिलाना है। पहली बार इस दिन को वर्ष 2003 में मनाया गया था। तब से प्रतिवर्ष महिलाओं को स्नेह और सम्मान दिलाने के लिए विश्व के कई देश महिला जननांग विकृति के लिए शून्य सहनशीलता दिवस मना रहा है। आज भी दुनिया के कई देशों में यह कुप्रथा जाती है। जिसमें अफ्रीका में इसके सबसे अधिक मामले देखने को मिलते हैं। इस दिन की शुरुआत के साथ यह निर्धारित किया गया है कि वर्ष 2030 तक महिला जननांग विकृति कुप्रथा को खत्म कर दिया जाएगा। आइए जानते हैं महिला जननांग विकृति के लिए शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस का इतिहास और महत्व।