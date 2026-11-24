1 of 8 बिस्तर पर लेटकर करें ये आसन - फोटो : AI







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Bedtime Yoga Poses: सर्दियों का मौसम आते ही सुबह बिस्तर छोड़ना काफी मुश्किल लगने लगता है। ठंडी हवाओं और कम तापमान के कारण कई लोग घंटों रजाई में पड़े रहना पसंद करते हैं। खासकर सुबह उठते समय शरीर में अकड़न, आलस और सुस्ती महसूस होती है। ऐसे में एक्सरसाइज या योग करने के लिए बिस्तर से बाहर निकलने का मन भी नहीं करता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सुबह उठने से पहले बिस्तर पर लेटे-लेटे भी कुछ आसान स्ट्रेचिंग और योगाभ्यास किए जा सकते हैं?



बेड योग यानी बिस्तर पर किए जाने वाले हल्के योगाभ्यास शरीर को धीरे-धीरे सक्रिय करने में मदद कर सकते हैं। इससे मांसपेशियों में लचीलापन बनाए रखने और सुबह की जकड़न कम करने में सहायता मिल सकती है। इसके लिए आपको किसी खास उपकरण या योग मैट की जरूरत नहीं होती।



हालांकि, बिस्तर का गद्दा बहुत ज्यादा नरम नहीं होना चाहिए और सभी आसन आरामदायक तरीके से करने चाहिए। अगर आप भी सर्दियों में सुबह उठने में आलस महसूस करते हैं, तो दिन की शुरुआत इन 7 आसान बेड योगासन से कर सकते हैं।

बेड योग यानी बिस्तर पर किए जाने वाले हल्के योगाभ्यास शरीर को धीरे-धीरे सक्रिय करने में मदद कर सकते हैं। इससे मांसपेशियों में लचीलापन बनाए रखने और सुबह की जकड़न कम करने में सहायता मिल सकती है। इसके लिए आपको किसी खास उपकरण या योग मैट की जरूरत नहीं होती।हालांकि, बिस्तर का गद्दा बहुत ज्यादा नरम नहीं होना चाहिए और सभी आसन आरामदायक तरीके से करने चाहिए। अगर आप भी सर्दियों में सुबह उठने में आलस महसूस करते हैं, तो दिन की शुरुआत इन 7 आसान बेड योगासन से कर सकते हैं।

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2 of 8 सुप्त ताड़ासन - फोटो : Ai

सुप्त ताड़ासन



इस आसन को करने के लिए पीठ के बल सीधे लेट जाएं। दोनों पैरों को सीधा रखें और हाथों को सिर के ऊपर ले जाकर शरीर को धीरे-धीरे स्ट्रेच करें। कुछ सेकंड इसी अवस्था में रहें। इससे शरीर की मांसपेशियों में हल्का खिंचाव महसूस होता है और सुबह की शुरुआत अच्छी हो सकती है।

3 of 8 घुटनों को छाती तक लाना - फोटो : Ai

घुटनों को छाती तक लाना

पीठ के बल लेटकर दोनों घुटनों को धीरे-धीरे छाती की ओर लाएं। हाथों से घुटनों को हल्के से पकड़ें और कुछ सेकंड रुकें। फिर पैरों को वापस सीधा कर लें। यह आसन कमर और कूल्हों के आसपास हल्का स्ट्रेच देने में मदद करता है।



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4 of 8 सुप्त बद्ध कोणासन - फोटो : Ai

सुप्त बद्ध कोणासन



इस आसन में पीठ के बल लेटकर दोनों पैरों के तलवों को आपस में मिलाएं और घुटनों को दोनों तरफ आराम से खुलने दें। शरीर पर दबाव न डालें। यह कूल्हों और जांघों के अंदरूनी हिस्से को हल्का स्ट्रेच देता है।

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5 of 8 सुप्त मत्स्येंद्रासन - फोटो : Ai