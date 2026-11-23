Stretches to Relieve Back Pain: आजकल ज्यादातर लोगों का काम कंप्यूटर और लैपटॉप पर निर्भर हो गया है। सुबह ऑफिस पहुंचने से लेकर शाम तक कई लोग लगातार 8 से 9 घंटे कुर्सी पर बैठकर काम करते हैं। शुरुआत में भले ही इसका ज्यादा असर महसूस न हो, लेकिन लंबे समय तक एक ही पोजीशन में बैठे रहने से कमर, गर्दन, कंधों और पीठ में दर्द या अकड़न की समस्या हो सकती है। कई लोगों को काम के दौरान कमर में खिंचाव, पैरों में भारीपन और शरीर में थकान भी महसूस होने लगती है।





ऐसे में सिर्फ काम के बीच आराम करना ही नहीं, बल्कि शरीर को थोड़ा एक्टिव रखना भी जरूरी है। इसके लिए आपको जिम जाने या घंटों एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। रोजाना कुछ मिनट की आसान स्ट्रेचिंग भी मांसपेशियों को आराम देने और शरीर की गतिशीलता बनाए रखने में मदद कर सकती है। खास बात यह है कि इनमें से कई एक्सरसाइज आप ऑफिस में भी कर सकते हैं। अगर आपका काम भी घंटों कुर्सी पर बैठकर होता है, तो अपनी दिनचर्या में ये 7 आसान स्ट्रेचिंग शामिल कर सकते हैं।

ऐसे में सिर्फ काम के बीच आराम करना ही नहीं, बल्कि शरीर को थोड़ा एक्टिव रखना भी जरूरी है। इसके लिए आपको जिम जाने या घंटों एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। रोजाना कुछ मिनट की आसान स्ट्रेचिंग भी मांसपेशियों को आराम देने और शरीर की गतिशीलता बनाए रखने में मदद कर सकती है। खास बात यह है कि इनमें से कई एक्सरसाइज आप ऑफिस में भी कर सकते हैं। अगर आपका काम भी घंटों कुर्सी पर बैठकर होता है, तो अपनी दिनचर्या में ये 7 आसान स्ट्रेचिंग शामिल कर सकते हैं।