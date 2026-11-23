Stretches to Relieve Back Pain: आजकल ज्यादातर लोगों का काम कंप्यूटर और लैपटॉप पर निर्भर हो गया है। सुबह ऑफिस पहुंचने से लेकर शाम तक कई लोग लगातार 8 से 9 घंटे कुर्सी पर बैठकर काम करते हैं। शुरुआत में भले ही इसका ज्यादा असर महसूस न हो, लेकिन लंबे समय तक एक ही पोजीशन में बैठे रहने से कमर, गर्दन, कंधों और पीठ में दर्द या अकड़न की समस्या हो सकती है। कई लोगों को काम के दौरान कमर में खिंचाव, पैरों में भारीपन और शरीर में थकान भी महसूस होने लगती है।
ऐसे में सिर्फ काम के बीच आराम करना ही नहीं, बल्कि शरीर को थोड़ा एक्टिव रखना भी जरूरी है। इसके लिए आपको जिम जाने या घंटों एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। रोजाना कुछ मिनट की आसान स्ट्रेचिंग भी मांसपेशियों को आराम देने और शरीर की गतिशीलता बनाए रखने में मदद कर सकती है। खास बात यह है कि इनमें से कई एक्सरसाइज आप ऑफिस में भी कर सकते हैं। अगर आपका काम भी घंटों कुर्सी पर बैठकर होता है, तो अपनी दिनचर्या में ये 7 आसान स्ट्रेचिंग शामिल कर सकते हैं।
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गर्दन की स्ट्रेचिंग
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नेक स्ट्रेचिंग
लंबे समय तक कंप्यूटर स्क्रीन देखने से गर्दन में अकड़न महसूस हो सकती है। इससे राहत पाने के लिए सीधे बैठें और धीरे-धीरे सिर को दाईं तरफ झुकाएं। कुछ सेकंड रुकने के बाद सामान्य स्थिति में आएं और यही प्रक्रिया दूसरी तरफ दोहराएं। इस दौरान गर्दन पर हाथ से जोर न डालें।
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कंधों और गर्दन के दर्द के लिए व्यायाम
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शोल्डर रोल एक्सरसाइज
कंधों में तनाव और जकड़न कम करने के लिए शोल्डर रोल अच्छा विकल्प है। कुर्सी पर सीधे बैठकर दोनों कंधों को धीरे-धीरे ऊपर उठाएं, पीछे की तरफ घुमाएं और फिर नीचे लाएं। इसे 8 से 10 बार दोहराएं। इसके बाद विपरीत दिशा में भी कंधे घुमाएं।
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स्पाइनल ट्विस्ट
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सीटेड स्पाइनल ट्विस्ट
कमर और पीठ की हल्की स्ट्रेचिंग के लिए यह एक्सरसाइज कर सकते हैं। कुर्सी पर सीधे बैठें और दोनों पैर जमीन पर रखें। अब शरीर के ऊपरी हिस्से को धीरे-धीरे एक तरफ घुमाएं। कुछ सेकंड रुकने के बाद वापस सामान्य स्थिति में आएं। यही प्रक्रिया दूसरी तरफ करें। कमर को झटके से न घुमाएं।
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सीटेड कैट काऊ पोज
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कैट-काउ स्ट्रेच
यह स्ट्रेच रीढ़ की गतिशीलता बनाए रखने में मदद कर सकती है। इसके लिए हाथों और घुटनों के बल जमीन पर आ जाएं। सांस लेते हुए पेट को हल्का नीचे करें और सिर ऊपर उठाएं। सांस छोड़ते हुए पीठ को धीरे-धीरे ऊपर गोल करें और सिर नीचे करें। इसे आराम से कुछ बार दोहराएं।