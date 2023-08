Raksha Bandhan 2023: रक्षाबंधन पर मिल रही एक दिन की छुट्टी? परिवार संग इन जगहों पर घूमने का बनाएं प्लान

1 of 4

One Day Trip With Family on Rakhi: 30 या 31 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। रक्षाबंधन लगभग पूरे देश में मनाया जाने वाला हिंदू पर्व है। राखी के पर्व के मौके पर एक दिन का अवकाश मिल सकता है। एक दिन के अवकाश में लोग अपने परिवार के साथ वक्त बिताते हैं।



भाई-बहन एक दूसरे को सुबह राखी बांध देते हैं, फिर पूरा दिन परिवार के साथ कुछ यादगार वक्त बिताते हैं। इस बार अगर आप 31 अगस्त को राखी बांध रहे हैं तो मुहूर्त के मुताबिक लगभग 7 बजे सुबह राखी का पर्व मना लिया जाएगा। उसके बाद पूरे दिन का समय बच जाएगा। ऐसे में एक दिन की छुट्टी को मजेदार तरीके से सेलिब्रेट करने के लिए कुछ खास जगहों पर जा सकते हैं।