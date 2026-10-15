जानना जरूरी: सुबह उठते ही सूजा-सूजा सा दिखता है चेहरा, कहीं ये चिंता का कारण तो नहीं?

1 of 4 चेहरे में सूजन की समस्या - फोटो : Amarujala.com/AI







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क्या सुबह सोकर उठने के बाद आपका चेहरा भी सूजा-सूजा सा दिखाई देता है? आंखों के आसपास सूजन, पलकों में भारीपन या गाल भी भारी-भारी से महसूस होते हैं?



आमतौर पर नींद पूरी न होने या एलर्जी के कारण ऐसी समस्या हो सकती है। हालांकि, अगर चेहरे पर सूजन रोज सुबह बनी रहती है या इसके साथ पैरों में सूजन, पेशाब में बदलाव और असामान्य थकान जैसे लक्षण भी दिखाई देते हैं, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।



वैसे तो ज्यादातर मामलों में चेहरे में होने वाली सूजन को सामान्य समस्या के तौर पर देखा जाता है, हालांकि अगर ये अक्सर बनी रहती है तो इसके कारणों को समझना जरूरी है। कई बार किडनी, थायरॉइड या दूसरी स्वास्थ्य समस्याओं के कारण चेहरे में सूजन की समस्या हो सकती है। आइए जानते हैं कि इस तरह की दिक्कतों से बचे रहने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं?

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2 of 4 ज्यादा नमक खान से होने वाली दिक्कतें - फोटो : Freepik

आमतौर पर शरीर में तरल पदार्थों के जमा होने के कारण सुबह उठने पर चेहरे और आंखों के आसपास हल्की सूजन दिखाई दे सकती है। उठने और कुछ समय तक सक्रिय रहने के बाद यह सूजन कम हो जाती है। अगर ऐसा कभी-कभार होता है और दूसरे लक्षण नहीं हैं, तो सामान्यतः चिंता की बात नहीं होती।



ज्यादा नमक खाना और नींद की कमी



अगर आप चिप्स, नमकीन, अचार, इंस्टेंट नूडल्स या दूसरे सोडियम वाले खाद्य पदार्थ ज्यादा खाते हैं, तो शरीर में पानी रुकने की समस्या बढ़ सकती है।

इसका असर अगली सुबह चेहरे पर सूजन के रूप में दिख सकता है। इसके अलावा, बहुत कम या जरूरत से ज्यादा नींद लेने से भी आंखों के आसपास सूजन नजर आ सकती है। इसलिए संतुलित खानपान और नियमित नींद बहुत जरूरी मानी जाती है।

3 of 4 साइनस की समस्या - फोटो : Freepik.com

एलर्जी और साइनस की समस्या



सुबह चेहरे पर सूजन आने के पीछे कई बार एलर्जी भी एक कारण हो सकती है। बिस्तर की धूल, डस्ट परागकण, पालतू जानवरों के बाल या त्वचा पर इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ उत्पाद एलर्जी पैदा कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में आंखों में खुजली, पानी आने, छींकें आने या नाक बंद होने जैसे लक्षण भी हो सकते हैं।

साइनस की समस्या में भी आंखों और चेहरे के आसपास भारीपन महसूस हो सकता है। अगर किसी नए स्किन केयर प्रोडक्ट या दवा के इस्तेमाल के बाद सूजन शुरू हुई है, तो डॉक्टर से सलाह लें।



किडनी-थायरॉइड की बीमारी



अगर चेहरे की सूजन अक्सर रहती है और लंबे समय तक बनी रहती है इसके पीछे कई बार कुछ स्वास्थ्य स्थितियां भी कारण हो सकती हैं।

किडनी की कुछ बीमारियों में शरीर से अतिरिक्त तरल पदार्थ और सोडियम निकालने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। इससे आंखों के आसपास या शरीर के दूसरे हिस्सों में सूजन आ सकती है। हाइपोथायरॉइडिज्म यानी थायरॉइड हार्मोन की कमी से भी चेहरे पर सूजन की दिक्कत हो सकती है।

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4 of 4 चेहरे में सूजन कैसे कम करें - फोटो : Adobe stock