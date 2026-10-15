हेल्थ अलर्ट: बार-बार माइग्रेन अटैक के पीछे हो सकते हैं ये ट्रिगर, जानिए इस भयानक सिरदर्द से कैसे बचें

1 of 4 माइग्रेन की समस्या - फोटो : Amarujala.com/AI







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क्या आपको भी अक्सर सिर में तेज दर्द रहता है, अक्सर ये दर्द सिर के एक तरफ ज्यादा होता है? इस तरह की समस्या बार-बार होती रहती है तो आपको समय रहते सावधान हो जाना चाहिए। दर्द के साथ अगर मितली-उल्टी की भी दिक्कत होती रहती है और रोशनी-आवाज के कारण समस्या और बढ़ जाती है तो ये माइग्रेन की ओर इशारा हो सकता है, जिसपर सभी लोगों को गंभीरता से ध्यान देते रहना चाहिए।



माइग्रेन सामान्य सिरदर्द से अलग होता है। इसमें सिर के एक या दोनों तरफ तेज दर्द हो सकता है। कई लोगों को दर्द के साथ मतली, उल्टी, रोशनी और तेज आवाज से परेशानी भी होती है। माइग्रेन का एक अटैक आमतौर पर 4 से 72 घंटे तक रह सकता है। इस दौरान रोजमर्रा के काम करना भी मुश्किल हो सकता है।



स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, माइग्रेन कई कारणों से आपको परेशान कर सकता है इसलिए इसके जोखिम कारकों को ध्यान में रखते हुए बचाव के उपाय करते रहना चाहिए।

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2 of 4 माइग्रेन के कारण होने वाली दिक्कतें - फोटो : Freepik.com

तेज रोशनी और दूसरे ट्रिगर से बचें



माइग्रेन के दौरान रोशनी से होने वाली परेशानी को फोटोफोबिया कहा जाता है। तेज धूप में बाहर निकलते समय धूप का चश्मा पहनना और स्क्रीन की चमक कम करना आराम देने में मदद कर सकता है।

जरूरत के अनुसार कंप्यूटर में एंटी-ग्लेयर स्क्रीन का इस्तेमाल भी किया जा सकता है।

अगर सिरदर्द अचानक बहुत तेज शुरू हो या इसके साथ कमजोरी, बोलने में परेशानी, बेहोशी या बुखार भी हो रहा हो तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें।

माइग्रेन के लिए जरूरत पड़ने पर डॉक्टर दर्द कम करने या अटैक रोकने वाली दवाएं दे सकते हैं।

3 of 4 सिर में दर्द की दिक्कत - फोटो : Freepik.com

शांत और अंधेरे कमरे में आराम करें

माइग्रेन के दौरान रोशनी और आवाज के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है। ऐसे में तेज रोशनी, टीवी और मोबाइल की आवाज से दूर शांत, अंधेरे कमरे में आराम करना मददगार हो सकता है। सिर या गर्दन पर कपड़े में लपेटकर ठंडी पट्टी रखने से भी कुछ लोगों को राहत मिलती है। अगर दर्द बार-बार होता है या रोजमर्रा के काम प्रभावित करता है, तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है।

सिर की मालिश करें

तनाव और गर्दन की मांसपेशियों में खिंचाव कुछ लोगों में सिरदर्द को बढ़ा सकते हैं। ऐसे में सिर, गर्दन और कंधों की हल्की मालिश से तनाव कम करने और आराम महसूस करने में मदद मिल सकती है।

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4 of 4 नींद की समस्या - फोटो : Freepik.com