सेहत की बात: अच्छी नींद लेने के बाद भी डार्क सर्कल्स से हैं परेशान? जानिए क्या हो सकती है इसकी वजह

1 of 4 डार्क सर्कल की समस्या - फोटो : Amarujala.com/AI







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आंखों के नीचे काले घेरे यानी डार्क सर्कल्स बहुत ही आम समस्या है। इसे ठीक करने के दावे के साथ बाजार में कई तरह की क्रीम और दवाइयां बेची जा रही हैं। इसके अलावा डार्क सर्कल्स की समस्या को कम करने के लिए लोग कई तरह के घरेलू नुस्खे और महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स का भी इस्तेमाल करते हैं।



अक्सर माना जाता है कि देर रात तक जागने या पर्याप्त नींद न लेने से ही आंखों के नीचे कालापन आता है, लेकिन हर बार नींद की समस्या को ही इसका कारण नहीं माना जा सकता। कई बार आनुवंशिक कारणों, उम्र बढ़ने, त्वचा में पिगमेंटेशन, एलर्जी जैसी समस्याओं के कारण भी आपको डार्क सर्कल्स हो सकते हैं।



क्या आप भी इस समस्या से परेशान हैं? अगर हां तो आइए इसके कारण को जान लेते हैं।

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2 of 4 डार्क सर्कल्स की दिक्कत - फोटो : Adobe stock

मेडिकल रिपोर्ट्स से पता चलता है कि आंखों के नीचे की त्वचा चेहरे के दूसरे हिस्सों की तुलना में पतली होती है, इसलिए वहां रक्त वाहिकाएं ज्यादा आसानी से दिखाई दे सकती हैं। कुछ लोगों में आंखों के नीचे गड्ढे या सूजन के कारण भी कालापन ज्यादा नजर आता है। ज्यादातर मामलों में डार्क सर्कल्स किसी गंभीर बीमारी का संकेत नहीं होते, लेकिन अगर ये ठीक नहीं हो रहे हैं या फिर बार बार ये समस्या हो रही है तो इसके कारणों को समझना बहुत जरूरी है।





आनुवंशिक कारणों से भी हो सकती है दिक्कत

अगर आपके परिवार में किसी को डार्क सर्कल्स हैं, तो आपमें भी इसका खतरा हो सकता है। कुछ लोगों में आंखों के आसपास की त्वचा में प्राकृतिक रूप से ज्यादा पिगमेंटेशन होता है। ऐसी स्थिति में इसे बिल्कुल ठीक नहीं किया जा सकता। हालांकि समय रहते डॉक्टर की सलाह से आपको मदद मिल सकती है।

3 of 4 डार्क सर्कल्स की समस्या - फोटो : Freepik.com

डार्क सर्कल्स के और क्या कारण हो सकते हैं?



डार्क सर्कल्स को सिर्फ नींद की कमी का लक्षण समझने की गलती न करें। उम्र, एलर्जी जैसे कई और कारण इसका खतरा बढ़ाने वाले हो सकते हैं।

उम्र के साथ त्वचा पतली होने लगती है और आंखों के नीचे फैट तथा सहारा देने वाले ऊतकों में बदलाव आता है। इससे रक्त वाहिकाएं ज्यादा दिखाई दे सकती हैं या गड्ढों के कारण डार्क सर्कल्स बन सकते हैं।

एलर्जी से खुजली, सूजन और आंखों के आसपास जलन हो सकती है। बार-बार आंखें रगड़ने से त्वचा में सूजन और पिगमेंटेशन बढ़ सकता है।

सूर्य की पराबैंगनी किरणें त्वचा में मेलेनिन का उत्पादन बढ़ा सकती हैं। इससे आंखों के नीचे का कालापन ज्यादा दिखाई दे सकता है।

पर्याप्त नींद न लेने से पहले से मौजूद डार्क सर्कल्स ज्यादा स्पष्ट दिख सकते हैं। तनाव और धूम्रपान जैसी आदतें भी इसका खतरा बढ़ाने वाली मानी जाती हैं।

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4 of 4 आंखों के नीचे काले घेरे - फोटो : Adobe stock