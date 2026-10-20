सेहत की बात: हर महीने बदल रही है पीरियड्स की तारीख? शरीर में पल तो नहीं रही कोई बीमारी?

पीरियड्स में लगातार बनी रहने वाली अनियमितता के कारणों को समझना जरूरी है। इसका अगर समय रहते इलाज न किया गया तो इससे कुछ मामलों में गर्भधारण में भी दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा कई बीमारियों के कारण भी पीरियड्स में अनियमितता हो सकती है, इन बीमारियों का समय पर पता लगाना और इलाज जरूरी है। क्या आप भी मासिक धर्म की समस्याओं से परेशान हैं?

महिलाओं की सेहत में पीरियड्स यानी मासिक धर्म का नियमित होना बहुत जरूरी संकेत माना जाता है। आमतौर पर मासिक चक्र लगभग 28 दिनों का होता है, लेकिन हर महिला में इसकी अवधि अलग हो सकती है। डॉक्टर बताती हैं, ज्यादातर महिलाओं में 21 से 35 दिनों के बीच का चक्र सामान्य माना जाता है। अगर पीरियड्स कभी समय से पहले, कभी बहुत देर से आएं या कई महीनों तक बंद रहें, तो इस तरह की दिक्कतों पर गंभीरता से ध्यान देते रहना चाहिए।

पीरियड्स की दिक्कतें मेडिकल रिपोर्ट्स से पता चलता है कि तनाव, अधिक वजन या मोटापा, हार्मोनल असंतुलन और थायरॉइड जैसी समस्याओं का पीरियड्स पर असर हो सकता है। इन बीमारियों पर अगर ध्यान न दिया जाए तो शरीर में कई अन्य तरह की दिक्कतें हो सकती हैं।

कब हो जाएं अलर्ट?



डॉक्टर कहती हैं, वैसे तो एक-दो बार पीरियड्स अनियमित होने पर घबराने की जरूरत नहीं है, हालांकि अगर लगातार आपको ये समस्या बनी रहती है तो इसके कारणों को जानने के लिए डॉक्टर से मिलना बहुत जरूरी है। कुछ स्थितियां बनी रहती हैं तो सावधान हो जाना चाहिए।



पीरियड्स का सामान्य पैटर्न अचानक बदल जाए।

लगातार तीन महीने तक पीरियड्स न आएं।

ब्लीडिंग सात दिनों से अधिक चले या बहुत ज्यादा हो।

पीरियड्स के बीच में बार-बार रक्तस्राव हो।

अनियमित पीरियड्स के साथ वजन बढ़ने, चेहरे पर बाल आने या अत्यधिक थकान की समस्या रहती हो तो भी सावधान हो जाएं।



पीरियड्स को नियमित कैसे रखें?



स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं, लाइफस्टाइल और खान-पान में सुधार करके न सिर्फ आप पीरियड्स को नियमित रख सकती हैं साथ ही इससे संपूर्ण स्वास्थ्य को लाभ मिलता है।



सबसे जरूरी है कि आप संतुलित भोजन और रोजाना पर्याप्त नींद लें। व्यायाम की आदत बनाएं और तनाव को नियंत्रित करने की कोशिश करें। पीरियड्स की तारीख, अवधि और रक्तस्राव का रिकॉर्ड रखें। बिना डॉक्टर की सलाह के पीरियड्स नियमित करने वाली हार्मोनल दवाएं न लें।







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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।



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