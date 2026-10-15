हेल्थ की बात: बार-बार भूलने की आदत कब सामान्य और कब चिंता की बात? यहां जानिए

1 of 4 याददाश्त की समस्याओं के बारे में जानिए - फोटो : Amarujala.com







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क्या आप भी अक्सर लोगों का नाम और किसी चीज को रखकर भूल जाते हैं? इस तरह की दिक्कतें होना बहुत आम है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक छोटी-मोटी चीजें भूल जाने की समस्या किसी को भी हो सकती है।



अक्सर इन छोटी-मोटी भूलों के पीछे कोई गंभीर बीमारी नहीं होती। स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं, नींद की कमी, मानसिक तनाव-थकान या एक समय में कई काम करने की आदत के कारण भूलने की ये दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर भूलने की समस्या लगातार बढ़ रही है और इसके कारण आपके रोजमर्रा के काम प्रभावित हो रहे हैं तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।



उम्र बढ़ने के साथ स्वाभाविक तौर पर लोगों की याददाश्त कमजोर होने लग जाती है, लेकिन अगर कम उम्र में ही आपको बार-बार याददाश्त की समस्या हो रही है तो इसके पीछे के कारणों को समझना जरूरी है। आइए जान लेते हैं कि भूलने की आदत कब सामान्य और कब इसको लेकर चिंता करने और डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है?

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2 of 4 याददाश्त की समस्या - फोटो : Freepik.com

याददाश्त की समस्याओं का कारण



मेडिकल रिपोर्ट्स से पता चलता कि याददाश्त पर उम्र के साथ कुछ असर पड़ सकता है, लेकिन हर तरह की मेमोरी लॉस को बढ़ती उम्र का लक्षण नहीं माना जा सकता। अध्ययनों में पाया गया है कि कई बार स्ट्रेस-एंग्जायटी, डिप्रेशन, कुछ दवाओं और विटामिन बी12 की कमी जैसी स्थितियां भी याददाश्त को प्रभावित कर सकती हैं।

कभी-कभार किसी परिचित का नाम याद न आना, चश्मा या चाबी रखकर भूल जाना या किसी काम के लिए कमरे में जाकर कुछ समय के लिए याद ही न आना कि आप क्यों आए थे, ये सब बहुत सामान्य है।

अगर भूलने की समस्याएं कभी-कभार होती हैं तो हर बार घबराने की जरूरत नहीं है।

पर अगर इसका आपके कामकाज और रोजमर्रा के जीवन पर असर पड़ रहा है तो आपको सावधान हो जाना चाहिए।

3 of 4 नींद की समस्या - फोटो : Freepik.com

नींद और स्ट्रेस के कारण हो सकती है दिक्कत



जिन लोगों को नींद की समस्या होती है या फिर स्ट्रेस की समस्या होती है, उन्हें याददाश्त से संबंधित दिक्कतों का खतरा अधिक हो सकता है।

नींद दिमाग को दिनभर की जानकारी व्यवस्थित करने और यादों को मजबूत बनाने में मदद करती है। इसलिए नींद की गड़बड़ी होने पर ध्यान केंद्रित करना, नई जानकारी सीखना और उसे याद रखना मुश्किल हो सकता है।

इसी तरह तनाव के दौरान दिमाग का ध्यान चिंता से जुड़ी बातों पर लगा रह सकता है, जिससे जरूरी जानकारी ठीक से याद नहीं रह पाती।

चिंता और डिप्रेशन भी एकाग्रता और याददाश्त को प्रभावित कर सकते हैं।

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4 of 4 याददाश्त की समस्या - फोटो : Adobe stock photos