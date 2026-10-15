जानना जरूरी: बिना वजह ही घटता जा रहा है वजन? ये कैंसर का संकेत है या फिर कोई और दिक्कत

1 of 4 वजन कम होने की समस्या - फोटो : Freepik.com







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अधिक वजन और मोटापा को स्वास्थ्य विशेषज्ञ गंभीर स्वास्थ्य स्थिति मानते हैं, ये डायबिटीज से लेकर हाई बीपी और हृदय रोगों तक कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। यही कारण है कि सभी लोगों को कम उम्र से ही वजन को कंट्रोल में रखने की सलाह दी जाती है।



वजन कम होना आमतौर पर अच्छी सेहत और फिटनेस का संकेत माना जाता है, पर अगर बिना डाइटिंग या एक्सरसाइज के आपका वजन लगातार घट रहा है, तो इसपर भी ध्यान देना जरूरी है। कई बार शरीर में होने वाले बदलाव या किसी अंदरूनी बीमारी के कारण भी आपका वजन बिना कारण के कम हो सकता है।



अध्ययनों में वजन कम होने को कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी का भी संकेत माना गया है। इसलिए अगर आपका वजन भी बिना स्पष्ट कारणों के कम हो रहा है तो इसपर गंभीरता से ध्यान देना जरूरी है।

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2 of 4 कैंसर का खतरा और वेट लॉस - फोटो : Adobe stock

मेडिकल रिपोर्ट्स से पता चलता है कि कैंसर के मरीजों में भी बिना किसी स्पष्ट कारण के वजन घटने की समस्या देखी जाती रही है हालांकि, हर बार वजन कम होने का मतलब कैंसर नहीं होता। डायबिटीज, थायरॉइड की गड़बड़ी और टीबी जैसी बीमारियों में भी वजन घट सकता है। इसके अलावा तनाव, भूख कम लगने और पाचन संबंधी समस्याएं भी वेट लॉस का कारण हो सकती हैं।





पहले जानिए कैंसर में क्यों घटने लगता है वजन?



कैंसर होने पर शरीर के मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया में बदलाव आ जाता है। कुछ प्रकार के कैंसर में भूख भी कम हो जाती है, जबकि कुछ कैंसर पाचन तंत्र को प्रभावित करके भोजन से पोषक तत्वों के अवशोषित को बाधित कर सकते हैं। यही कारण है मरीजों का वजन तेजी से कम होने लग जाता है।

बीमारी के कारण शरीर में सूजन से जुड़ी प्रक्रियाएं भी बढ़ जाती हैं, जिससे मांसपेशियों और फैट का नुकसान होने लगता है।

फेफड़े, पेट, अग्न्याशय और आंतों के कुछ कैंसर में वजन कम होने को प्रमुख लक्षण माना जाता है।

3 of 4 डायबिटीज में वेट लॉस की समस्याएं - फोटो : Adobe Stock

डायबिटीज में भी घट सकता है वजन



डायबिटीज रोगियों में भी बिना कोशिश के वजन कम होने की दिक्कत देखी जाती रही है। जिन लोगों का ब्लड शुगर अक्सर हाई रहता है उनमें ये समस्या अधिक देखी जाती है।

हाई शुगर की स्थिति में शरीर की कोशिकाएं ग्लूकोज का सही इस्तेमाल नहीं कर पातीं। शरीर ऊर्जा की जरूरत पूरी करने के लिए फैट और मांसपेशियों को तोड़ने लगता है। इसके कारण वजन घट सकता है।

थायरॉइड में भी वेट लॉस की समस्या

थायरॉइड ग्रंथि शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करने वाले हार्मोन बनाती है। जब यह जरूरत से ज्यादा हार्मोन बनाने लगती है, तो इस स्थिति को हाइपरथायरॉइडिज्म कहते हैं। इसमें शरीर सामान्य से ज्यादा तेजी से कैलोरी बर्न करने लगता है, जिसके कारण पर्याप्त भोजन करने के बावजूद वजन घट सकता है।

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4 of 4 टीबी के कारण होने वाली दिक्कतें - फोटो : Amarujala.com/Ai