जानना जरूरी: बार-बार हाथ धोते हैं या चेक करते रहते हैं गेट का लॉक? कहीं ये ओसीडी के लक्षण तो नहीं

1 of 4 ओसीडी की समस्या - फोटो : Amarujala.com/AI







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क्या आपके मन में बार-बार ऐसे विचार आते हैं, जिन्हें आप चाहकर भी रोक नहीं पाते? आपको बार-बार हाथ धोने, दरवाजा बंद है या नहीं यह चेक करने या चीजों को एक खास तरीके से व्यवस्थित करने को लेकर ख्याल आते रहते हैं? अगर इन आदतों के कारण आपका काफी समय बर्बाद हो रहा है और रोजमर्रा के काम प्रभावित होते हैं, तो यह ऑब्सेसिव-कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी ओसीडी का संकेत हो सकता है।



ओसीडी एक मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, जिसमें आपके मन में अनचाहे और बार-बार आने वाले विचार पैदा होते हैं। इन विचारों से होने वाली बेचैनी कम करने के लिए लोग कुछ कामों को बार-बार करने पर खुद को मजबूर पाते हैं। ओसीडी वैसे तो हल्के लक्षणों वाली होती है, कुछ आदतें आपको परेशान करने वाली हो सकती हैं पर रोजमर्रा के कामकाज प्रभावित नहीं होते। पर अगर ये आदतें आपके लिए मुश्किलें खड़ी करने लगें तो सावधान हो जाना चाहिए।



कहीं आप भी तो ओसीडी की समस्या से परेशान नहीं हैं?

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2 of 4 ओसीडी के कारण होने वाली दिक्कतें - फोटो : Freepil.com

मेंटल हेल्थ विशेषज्ञ कहते हैं, हर बार हाथ धोना या किसी चीज को दोबारा चेक करना ओसीडी नहीं है। हालांकि समस्या तब गंभीर हो सकती है, जब इन विचारों और व्यवहारों को खुद से कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए।



ओसीडी के बारे में समझिए



ओसीडी यानी ऑब्सेसिव-कंपल्सिव डिसऑर्डर।

ऑब्सेशन यानी मन में बार-बार आने वाले अनचाहे, परेशान करने वाले विचार। जिन्हें आप रोकना तो चाहते हैं पर रोक नहीं पाते।

यानी मन में बार-बार आने वाले अनचाहे, परेशान करने वाले विचार। जिन्हें आप रोकना तो चाहते हैं पर रोक नहीं पाते। कंपल्शन यानी किसी सोच या चिंता को शांत करने के लिए बार-बार किए जाने वाले काम। जैसे- बार-बार हाथ धोना, लॉक को चेक करना या चीजों को एक खास क्रम में रखना।

यानी किसी सोच या चिंता को शांत करने के लिए बार-बार किए जाने वाले काम। जैसे- बार-बार हाथ धोना, लॉक को चेक करना या चीजों को एक खास क्रम में रखना। डिसऑर्डर यानी ऐसी स्थिति जो सामान्य जीवन, कामकाज और दिनचर्या में बाधा बनने लगे।

3 of 4 बार-बार हाथ छोने की आदत - फोटो : Freepik.com

ओसीडी की पहचान क्या है?



मेडिकल रिपोर्ट्स से पता चलता है कि ओसीडी के लक्षण सभी लोगों में एक जैसे नहीं होते। इसमें कुछ तरह की दिक्कतें हो सकती हैं, जिसपर गंभीरता से ध्यान देते रहना जरूरी है।

बार-बार हाथ धोना या सफाई करते रहना।

दरवाजे का ताला, गैस या बिजली का स्विच बार-बार चेक करना।

चीजों को एक खास क्रम में रखने की जरूरत महसूस करना।

मन में अनचाहे विचार या किसी अनहोनी का डर आते रहना।

बार-बार गिनती करना या मन में कुछ शब्द दोहराना।

अगर इन आदतों को कंट्रोल करना मुश्किल हो और ये रोजमर्रा की जिंदगी में परेशानी पैदा करें, तो समय रहते डॉक्टर से इस बारे में बात जरूर कर लें।

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4 of 4 ओसीडी के कारण होने वाली दिक्कतें - फोटो : Adobe stock