हेल्थ की बात: क्या खूब पानी पीने से किडनी स्टोन का खतरा कम हो सकता है? जानिए डॉक्टर क्या कहते हैं

पानी शरीर का तापमान नियंत्रित रखने, पाचन को बेहतर बनाने और पेशाब के जरिए अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। तो क्या खूब पानी पीते रहने से किडनी स्टोन होने के खतरे को भी कम किया जा सकता है? अगर आपके मन में भी ये सवाल बना रहता है तो आइए इस बारे में जान लेते हैं।

शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खान-पान पर ध्यान देते रहना जरूरी होता है। आहार में पौष्टिक चीजों को शामिल करने से जरूरी पोषक तत्वों की आसानी से पूर्ति हो जाती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, अच्छी सेहत के लिए न्यूट्रिशन से भरपूर चीजों का सेवन जितना जरूरी है, दिनभर में खूब पानी पीते रहना भी उतना ही जरूरी माना जाता है।

किडनी स्टोन की समस्याएं मेडिकल रिपोर्ट्स से पता चलता है कि खूब पानी पीते रहने से पेशाब के जरिए अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते रहते हैं। हालांकि जब आप कम पानी पीते हैं तो इससे पेशाब में मौजूद मिनरल्स जमा होने से क्रिस्टल बनने लगते हैं।

किडनी स्टोन में पानी पीने के फायदे नेफ्रोलॉजिस्ट डॉ विवेक नारंग बताते हैं, सभी वयस्कों को रोजाना 2-3 लीटर पानी जरूर पीते रहना चाहिए।

किडनी स्टोन से बचने के और क्या करें?



स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, ज्यादा पानी पीने के अलावा किडनी स्टोन से बचने के लिए लाइफस्टाइल में सुधार करना भी जरूरी है।



ज्यादा नमक खाने से पेशाब में कैल्शियम की मात्रा बढ़ सकती है, जिससे पथरी बनने का खतरा बढ़ता है। चिप्स, नमकीन, अचार और पैकेट वाले खाद्य पदार्थ कम खाएं।

पालक, चुकंदर, मेवे और कुछ अन्य खाद्य पदार्थों में ऑक्सालेट अधिक होता है। ऑक्सालेट वाली चीजें को ज्यादा सेवन से किडनी स्टोन का खतरा हो सकता है।

नींबू और संतरे जैसे फलों में साइट्रेट होता है। पेशाब में साइट्रेट कैल्शियम के क्रिस्टल बनने से रोकने में मदद कर सकता है।

बहुत अधिक मात्रा में पशु-आधारित प्रोटीन वाली चीजें जैसे रेड मीट ज्यादा खाने से कुछ लोगों में पथरी का खतरा बढ़ सकता है।

पथरी से बचने के लिए वजन को कंट्रोल बनाए, नियमित शारीरिक व्यायाम और संतुलित भोजन करना किडनी की सेहत के लिए फायदेमंद है।



किडनी की समस्याओं को न करें अनदेखा



अगर कमर या पेट के एक तरफ तेज दर्द रहता है, पेशाब में खून आता है या पेशाब करते समय दर्द रहता है तो ये पथरी के लक्षण हो सकते हैं। बुखार के साथ दर्द या पेशाब रुकने की स्थिति में तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। सिर्फ पानी पीने से हर तरह की पथरी खत्म नहीं होती। अगर पथरी बन चुकी है, तो उसके आकार और स्थान के अनुसार इलाज की जरूरत पड़ सकती है।







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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।



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