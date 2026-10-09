सेहत की बात: लिम्फ नोड्स आखिर क्या होते हैं, क्यों हो जाती है इनमें सूजन? क्या आपको है जानकारी

कई बार बीमारियों के बारे में चर्चा होते समय आपने भी लिम्फ नोड्स में सूजन के बारे में सुना होगा। पर क्या आप जानते हैं कि लिम्फ नोड्स आखिर क्या होते हैं और इसमें सूजन होने का क्या मतलब हो सकता है?

पहले लिम्फ नोड्स के बारे में जानना जरूरी लिम्फ नोड्स छोटी, सेम के आकार की संरचनाएं हैं, जो लिम्फेटिक सिस्टम का हिस्सा हैं। इस व्यवस्था में लिम्फ वाहिकाएं, लिम्फ नोड्स और कुछ अन्य अंग शामिल होते हैं।

लिम्फ नोड्स में सूजन क्यों आ जाती है? शरीर में संक्रमण होने को लिम्फ नोड्स में सूजन का सबसे आम कारण माना जाता है जब शरीर किसी वायरस या बैक्टीरिया से लड़ता है, तो लिम्फ नोड्स में प्रतिरक्षा कोशिकाएं एक्टिव हो जाती हैं और उनकी संख्या बढ़ सकती है। इससे नोड्स का आकार बढ़ जाता है।

लिम्फ नोड्स की सूजन हो सकती है गंभीर



कुछ मामलों में लिम्फ नोड्स का बढ़ना लिम्फोमा या दूसरे कैंसर से जुड़ा हो सकता है। कुछ कैंसर शरीर के दूसरे हिस्सों से लिम्फ नोड्स तक भी फैल सकते हैं। लेकिन यह समझना जरूरी है कि सूजे हुए लिम्फ नोड्स के ज्यादातर मामले संक्रमण जैसे गैर-कैंसर कारणों से होते हैं।



अगर शरीर में कोई गांठ लगातार बढ़ रही या सख्त महसूस हो,आसानी से हिलती न हो तो डॉक्टर से मिलकर जांच कराना जरूरी।

बिना किसी स्पष्ट संक्रमण के गांठ बने रहने पर भी सावधान हो जाना जरूरी है।

इसके साथ बिना कोशिश के वजन कम हो, रात में बहुत पसीना आए या लंबे समय तक बुखार रहता है तो इन समस्याओं में भी समय रहते डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।



लिम्फ नोड्स में सूजन होने पर क्या करें



अगर सर्दी-जुकाम या गले के संक्रमण के साथ लिम्फ नोड्स सूज गए हैं, तो संक्रमण ठीक होने पर वे अपने आप धीरे-धीरे छोटे हो जाते हैं। अगर गांठ तेजी से बढ़ रही हो, सांस लेने या निगलने में परेशानी हो, या तेज बुखार के साथ हालत बिगड़ रही हो, तो तुरंत डॉक्टरी सहायता लें।







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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।



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