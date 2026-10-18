1 of 4 टिनिटस की समस्या - फोटो : Amarujala.com/AI







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शरीर को फिट रखने के लिए हम सभी हार्ट-लंग्स और किडनी को स्वस्थ रखने के लिए तो निरंतर प्रयास करते रहते हैं, क्या आप जानते हैं कि इसी तरह से कानों की देखभाल करते रहना भी बहुत जरूरी है? कान सिर्फ सुनने में मदद नहीं करते हैं, बल्कि ये शरीर का संतुलन ठीक रखने में भी भूमिका निभाते हैं।



क्या आपको अचानक कान में सीटी या घंटी बजने जैसी आवाज सुनाई देती है? कई बार यह आवाज कुछ सेकंड में अपने आप बंद हो जाती है, लेकिन कुछ लोगों में लंबे समय तक बनी रहती है। इस स्थिति को टिनिटस कहते हैं।



स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं जिस तरह से सभी उम्र के लोगों में ईयरफोन और हेडफोन इस्तेमाल की आदत बढ़ती जा रही है इसने कानों की सेहत को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया है। इससे कम सुनाई देने के साथ टिनिटस की दिक्कत भी बढ़ती जा रही है।

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2 of 4 टिनिटस की समस्या - फोटो : Freepik.com

क्यों होती है टिनिटस की समस्या?



स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं, टिनिटस कई कारणों से हो सकती है। कान के आंतरिक हिस्से (कॉक्लीआ) की नाजुक बालों जैसी कोशिकाओं के क्षतिग्रस्त होने के कारण ये समस्या सबसे ज्यादा देखी जाती रही है। इसके अलावा अक्सर तेज आवाज के संपर्क में रहना, कान में मैल जमा होना या फिर कुछ दवाओं के कारण भी टिनिटस की दिक्कत हो सकती है।

तेज आवाज या ईयरफोन का ज्यादा आवाज में इस्तेमाल करना कान के अंदरूनी हिस्से को नुकसान पहुंच सकता है।

कान में मैल जमा होने से कान का रास्ता बंद हो सकता है, जिससे सुनने में परेशानी हो सकती है।

उम्र बढ़ने या कान के अंदरूनी हिस्से को नुकसान पहुंचने के कारण भी टिनिटस हो सकता है।

कुछ दवाएं कान में आवाज आने या सुनने की क्षमता को कर सकती हैं।

3 of 4 कान में घंटी जैसी आवाज आने की समस्या - फोटो : Freepik.com

अचानक कान में आवाज आए तो क्या करें?



अगर कान में अचानक सीटी जैसी आवाज सुनाई दे, तो सबसे तेज आवाज वाली चीजों से बचाव करें। ईयरफोन या हेडफोन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसे हटा दें।



डॉक्टर कहते हैं, कान में दिक्कत होने पर अक्सर लोग उंगली, ईयरबड या कोई नुकीली वस्तु डालकर सफाई करने की कोशिश करते हैं, पर ये चीजें कान को बहुत नुकसान पहुंचाने वाली हो सकती हैं। बिना डॉक्टर की सलाह के कान में तेल या ड्रॉप्स डालने भी नहीं डालनी चाहिए।

अगर आवाज कुछ देर में बंद हो जाए तो ये सामान्य हो सकती है हालांकि लगातार दिक्कत बनी रहती है या बढ़ती जाती है तो समय रहते डॉक्टर से मिलकर इसकी जांच कराएं।

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4 of 4 कानों की समस्याएं - फोटो : Adobe Stock Images