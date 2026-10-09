जानना जरूरी: कुछ दवाओं को खाली पेट, तो कुछ को खाने को बाद लेनी की क्यों दी जाती है सलाह?

1 of 5 दवाओं को लेकर बरतें सावधानी - फोटो : Amarujala.com/AI







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जब हम किसी बीमारी को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं तो वह जरूरी रिपोर्ट्स के साथ शारीरिक स्थितियों का मूल्यांकन करके उसके अनुसार दवाएं देते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि प्रिस्क्रिप्शन पर दवा के साथ उसे कब खाना है, इसका भी कोड लिखा होता है?



बीमारी से ठीक होने के लिए दवा लेना जितना जरूरी है, दवा खाने का सही समय भी उतना ही जरूरी होता है। कुछ दवाएं सुबह खाली पेट लेने की सलाह दी जाती है, जबकि कुछ दवाएं नाश्ते या भोजन के बाद खानी होती हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि दवा तो आखिर शरीर में ही जानी है, तो फिर उसे खाने से पहले या बाद में लेने से क्या फर्क पड़ता है?



अगर आपके मन में भी ये सवाल बना हुआ है, तो आइए इस बारे में जान लेते हैं।

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2 of 5 दवाओं के इस्तेमाल को लेकर सावधानी - फोटो : Adobe Stock Images

दवाओं को सही तरह से लेना जरूरी



स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, दवाएं भले ही देखने में एक जैसी लगती हैं पर कुछ दवाओं का असर भोजन की वजह से कम हो सकता है, जबकि कुछ दवाएं खाली पेट लेने पर पेट में जलन या दूसरी परेशानी पैदा कर सकती हैं। इसलिए दवा लेने के समय का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है।

कुछ दवाएं भोजन की मौजूदगी में ठीक से अवशोषित नहीं हो पातीं। यानी दवा का पूरा हिस्सा खून तक नहीं पहुंच पाता और उसका असर कम हो सकता है। इसलिए ऐसी दवाओं को खाली पेट लेने की सलाह दी जाती है।

थायरॉइड हार्मोन की कमी में इस्तेमाल होने वाली दवा लेवोथायरॉक्सिन आमतौर पर खाली पेट लेने की सलाह दी जाती है। भोजन, कॉफी और कैल्शियम या आयरन की कुछ दवाएं इसके अवशोषण को प्रभावित कर सकती हैं।

3 of 5 दवाओं का इस्तेमाल - फोटो : Freepik.com

खाने के बाद दवा लेने से क्या फायदा होता है?



कुछ दवाएं पेट में जलन, दर्द, मितली या दूसरी परेशानी पैदा कर सकती हैं। भोजन के साथ या भोजन के बाद लेने से इन समस्याओं को कम करने में मदद मिल सकती है।

उदाहरण के लिए, इबुप्रोफेन जैसी कुछ पेनकिलर दवाएं पेट में जलन और अल्सर का जोखिम बढ़ा सकती हैं। इन्हें भोजन के साथ लेने से पेट की परेशानी कम हो सकती हैं।

कुछ दवाओं के अवशोषण के लिए भोजन जरूरी भी हो सकता है। विटामिन डी जैसी वसा में घुलने वाली दवाओं या सप्लीमेंट्स का अवशोषण भोजन में वसा होने पर बेहतर होता है।

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4 of 5 भोजन के बाद दवा लेना - फोटो : Freepik.com

दवाओं पर भोजन का क्या असर होता है?



क्या आप जानते हैं कि भोजन दवा के शरीर में पहुंचने और उसके असर को भी प्रभावित कर सकता है? कुछ दवाओं का अवशोषण भोजन से कम होता है, जबकि कुछ का बढ़ सकता है। कुछ दवाओं में खास खाद्य पदार्थों से परहेज करना भी जरूरी होता है।

उदाहरण के लिए, लेवोथायरॉक्सिन दवा के साथ कैल्शियम और आयरन की खुराक लेने से उसका अवशोषण प्रभावित हो सकता है।

वहीं, कुछ एंटीबायोटिक दवाओं के साथ दूध या कैल्शियम लेने से दवा का अवशोषण कम हो सकता है।

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5 of 5 दवाओं के इस्तेमाल को लेकर सावधानी जरूरी - फोटो : Freepik.com