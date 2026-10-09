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जानना जरूरी: कुछ दवाओं को खाली पेट, तो कुछ को खाने को बाद लेनी की क्यों दी जाती है सलाह?

Fri, 09 Oct 2026 07:39 PM IST
अभिलाष श्रीवास्तव हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अभिलाष श्रीवास्तव Updated Fri, 09 Oct 2026 07:39 PM IST
सार

Medicine: कुछ दवाओं को खाली पेट जबकि कुछ दवाओं को खाने के बाद लेने की सलाह दी जाती है। इसके पीछे उनके अवशोषण, असर और पेट पर पड़ने वाले प्रभाव का असर माना जाता है। इसलिए दवा हमेशा डॉक्टर या फार्मासिस्ट के निर्देशों के अनुसार लें।

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Science Behind Taking Medicines on an Empty Stomach or After Meal
दवाओं को लेकर बरतें सावधानी - फोटो : Amarujala.com/AI

जब हम किसी बीमारी को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं तो वह जरूरी रिपोर्ट्स के साथ शारीरिक स्थितियों का मूल्यांकन करके उसके अनुसार दवाएं देते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि  प्रिस्क्रिप्शन पर दवा के साथ उसे कब खाना है, इसका भी कोड लिखा होता है?



बीमारी से ठीक होने के लिए दवा लेना जितना जरूरी है, दवा खाने का सही समय भी उतना ही जरूरी होता है। कुछ दवाएं सुबह खाली पेट लेने की सलाह दी जाती है, जबकि कुछ दवाएं नाश्ते या भोजन के बाद खानी होती हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि दवा तो आखिर शरीर में ही जानी है, तो फिर उसे खाने से पहले या बाद में लेने से क्या फर्क पड़ता है?

अगर आपके मन में भी ये सवाल बना हुआ है, तो आइए इस बारे में जान लेते हैं।
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Science Behind Taking Medicines on an Empty Stomach or After Meal
दवाओं के इस्तेमाल को लेकर सावधानी - फोटो : Adobe Stock Images

दवाओं को सही तरह से लेना जरूरी

स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, दवाएं भले ही देखने में एक जैसी लगती हैं पर कुछ दवाओं का असर भोजन की वजह से कम हो सकता है, जबकि कुछ दवाएं खाली पेट लेने पर पेट में जलन या दूसरी परेशानी पैदा कर सकती हैं। इसलिए दवा लेने के समय का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है।
 

  • कुछ दवाएं भोजन की मौजूदगी में ठीक से अवशोषित नहीं हो पातीं। यानी दवा का पूरा हिस्सा खून तक नहीं पहुंच पाता और उसका असर कम हो सकता है। इसलिए ऐसी दवाओं को खाली पेट लेने की सलाह दी जाती है।
  • थायरॉइड हार्मोन की कमी में इस्तेमाल होने वाली दवा लेवोथायरॉक्सिन आमतौर पर खाली पेट लेने की सलाह दी जाती है। भोजन, कॉफी और कैल्शियम या आयरन की कुछ दवाएं इसके अवशोषण को प्रभावित कर सकती हैं। 
Science Behind Taking Medicines on an Empty Stomach or After Meal
दवाओं का इस्तेमाल - फोटो : Freepik.com

खाने के बाद दवा लेने से क्या फायदा होता है?

कुछ दवाएं पेट में जलन, दर्द, मितली या दूसरी परेशानी पैदा कर सकती हैं। भोजन के साथ या भोजन के बाद लेने से इन समस्याओं को कम करने में मदद मिल सकती है।
 

  • उदाहरण के लिए, इबुप्रोफेन जैसी कुछ पेनकिलर दवाएं पेट में जलन और अल्सर का जोखिम बढ़ा सकती हैं। इन्हें भोजन के साथ लेने से पेट की परेशानी कम हो सकती हैं।
  • कुछ दवाओं के अवशोषण के लिए भोजन जरूरी भी हो सकता है। विटामिन डी जैसी वसा में घुलने वाली दवाओं या सप्लीमेंट्स का अवशोषण भोजन में वसा होने पर बेहतर होता है। 
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भोजन के बाद दवा लेना - फोटो : Freepik.com

दवाओं पर भोजन का क्या असर होता है?

क्या आप जानते हैं कि भोजन दवा के शरीर में पहुंचने और उसके असर को भी प्रभावित कर सकता है? कुछ दवाओं का अवशोषण भोजन से कम होता है, जबकि कुछ का बढ़ सकता है। कुछ दवाओं में खास खाद्य पदार्थों से परहेज करना भी जरूरी होता है।
 

  • उदाहरण के लिए, लेवोथायरॉक्सिन दवा के साथ कैल्शियम और आयरन की खुराक लेने से उसका अवशोषण प्रभावित हो सकता है। 
  • वहीं, कुछ एंटीबायोटिक दवाओं के साथ दूध या कैल्शियम लेने से दवा का अवशोषण कम हो सकता है। 
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दवाओं के इस्तेमाल को लेकर सावधानी जरूरी - फोटो : Freepik.com

दवा लेते समय किन बातों का ध्यान रखें?

डॉक्टर कहते हैं, दवाओं से लाभ तभी मिल पाता है, जब सही डोज में और सही समय पर ली जाए।
 

  • दवा लेते समय दवा के पर्चे पर दिए निर्देशों का पालन करें।
  • जब तक अलग निर्देश न हों, दवा पानी के साथ लें। पानी के साथ दवा लेना अक्सर सबसे सुरक्षित माना जाता है।
  • अगर कोई दवा छूट गई हो तो उसकी भरपाई के लिए खुद से डोज न बढ़ाएं।
  • अगर दवा लेने के बाद उल्टी, पेट दर्द या अन्य परेशानी हो, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें।




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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।

अस्वीकरण: अमर उजाला की हेल्थ एवं फिटनेस कैटेगरी में प्रकाशित सभी लेख डॉक्टर, विशेषज्ञों व अकादमिक संस्थानों से बातचीत के आधार पर तैयार किए जाते हैं। लेख में उल्लेखित तथ्यों व सूचनाओं को अमर उजाला के पेशेवर पत्रकारों द्वारा जांचा व परखा गया है। इस लेख को तैयार करते समय सभी तरह के निर्देशों का पालन किया गया है। संबंधित लेख पाठक की जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। अमर उजाला लेख में प्रदत्त जानकारी व सूचना को लेकर किसी तरह का दावा नहीं करता है और न ही जिम्मेदारी लेता है। उपरोक्त लेख में उल्लेखित संबंधित बीमारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श लें।

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