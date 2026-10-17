हेल्थ अलर्ट: सोशल मीडिया पर हेल्थ टिप्स देखकर खुद से शुरू कर देते हैं इलाज? कहीं उल्टा न पड़ जाए असर

1 of 4 सोशल मीडिया टिप्स - फोटो : Amarujala.com/AI







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क्या आप भी कोई स्वास्थ्य समस्या होने पर चैटजीपीटी या फिर यूट्यूब से खुद ही इसे ठीक करने के उपाय ढूंढते हैं? इंटरनेट से देखकर खुद से ही दवाएं शुरू कर देते हैं? अगर हां तो सावधान हो जाइए, आपकी ये छोटी से आदत कहीं बड़ी मुसीबतों का कारण न बन जाए?



आजकल लोग बीमारी के घरेलू उपाय जानने के लिए इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक का सहारा लेते हैं। यहां वजन घटाने, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने और इम्युनिटी बढ़ाने के कई टिप्स मिल जाते हैं। सोशल मीडिया पर इंफ्लूएंसर्स भी बीमारियों को ठीक करने के उपायों को लेकर ऐसे दावा करते हैं कि पहली नजर में लगता है कि यही तरीका सबसे अच्छा हो सकता है।



लेकिन परेशानी तब होती है, जब लोग इन दावों पर भरोसा करके डॉक्टर की सलाह के बिना दवा लेने या चल रही दवा बंद करने लगते हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं, हर व्यक्ति की उम्र, मेडिकल हिस्ट्री और बीमारी अलग होती है। इसलिए एक व्यक्ति के लिए फायदेमंद उपाय दूसरे के लिए भी फायदेमंद हो ये जरूरी नही है।

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2 of 4 सोशल मीडिया पर हेल्थ टिप्स - फोटो : Freepik.com

सोशल मीडिया के टिप्स पर आंख बंद करके न करें भरोसा



किसी वीडियो का वायरल होना उसकी जानकारी सही होने का प्रमाण नहीं है। सोशल मीडिया पर कई बार बिना वैज्ञानिक प्रमाण के बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं। चूंकि सोशल मीडिया पर कोई उपाय बताते समय इंफ्लूएंसर्स बड़े ग्रुप को टारगेट करते हैं जो सभी के लिए एक जैसा काम करे ये जरूरी नहीं है।

इसलिए किसी भी दावे पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए।

कई बार बाहर से हल्की दिखने वाली समस्या के पीछे अंदर गंभीर बीमारी पल रही होती है, इसलिए हर टिप्स सभी के लिए फायदेमंद होगी ये जरूरी नहीं है।

3 of 4 खुद से न शुरू करें दवाएं - फोटो : Freepik.com

खुद से न शुरू करें इलाज



अगर आप सोशल मीडिया और इंटरनेट से देखकर बीमारियों का खुद से इलाज शुरू कर देते हैं तो कई बार इसका असर उल्टा पड़ सकता है।

गलत दवा लेने से साइड इफेक्ट और दूसरी दवाओं के साथ प्रतिक्रिया हो सकती है।

घरेलू नुस्खों के भरोसे रहने से गंभीर बीमारी का पता देर से चल सकता है, आपकी असल बीमारी की पहचान में देरी हो सकती है।

डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की दवाएं बिना डॉक्टर की सलाह बंद करना नुकसानदायक हो सकता है।

हर बार आपको एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं होती है। बिना कारण के इन दवाओं के सेवन से बैक्टीरिया में दवाओं के प्रति प्रतिरोध बढ़ सकता है।

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4 of 4 हेल्थ टिप्स की जांच - फोटो : Freepik.com