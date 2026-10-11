नवरात्रि व्रत: क्या डायबिटीज और बीपी के मरीज रख सकते हैं व्रत? क्या सावधानियां जरूरी

1 of 4 नवरात्रि का व्रत - फोटो : Amarujala.com/AI







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नवरात्रि के पर्व की पूरे देश में धूम देखी जा रही है। जगह-जगह मां के पंडाल सजाए गए हैं। आस्था के इस खास समय में लोग मां दुर्गा की पूजा-अर्चना करते हैं और नौ दिनों तक व्रत रखते हैं। कोई पूरे दिन बिना अन्न के रहता है, तो कोई फलाहार करता है या एक समय भोजन करता है। सेहत के लिहाज से तो व्रत को फायदेमंद माना जाता है, हालांकि स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, जिन लोगों को पहले से कोई क्रॉनिक बीमारी जैसे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कत है उन्हें व्रत को लेकर सावधानी बरतना बहुत जरूरी है।



स्वस्थ व्यक्ति अपनी दिनचर्या के अनुसार व्रत रख सकता है, लेकिन डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए यह थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। उपवास के दौरान भोजन का समय, खाने के बीच में गैप, पानी कम पीना और और दवाओं के शेड्यूल में गड़बड़ी का सेहत पर नकारात्मक असर हो सकता है।



अगर आपको भी डायबिटीज या शुगर की दिक्कत है और आप व्रत रखना चाह रहे हैं तो पहले कुछ सावधानियां जान लेना जरूरी है।

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2 of 4 व्रत को लेकर सावधानियां - फोटो : Adobe Stock Photos

डायबिटीज-बीपी के दौरान व्रत को लेकर रखें सावधानियां



स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, डायबिटीज के मरीजों में लंबे समय तक कुछ न खाने से ब्लड शुगर में उतार-चढ़ाव की दिक्कत हो सकती है, वहीं गलत खानपान या दवा छोड़ने से शुगर को कंट्रोल करना मुश्किल हो सकता है। इसी तरह बीपी के मरीजों को ज्यादा समय तक डिहाइड्रेशन के कारण और ब्लड प्रेशर लो होने की परेशानी हो सकती है। इसलिए व्रत रखने से पहले अपनी सेहत और दवाओं को ध्यान में रखना जरूरी है।

अगर आपको डायबिटीज है, आप इंसुलिन या दवाएं लेते हैं तो बिना डॉक्टरी सलाह के व्रत शुरू न करें।

टाइप-1 डायबिटीज या अक्सर शुगर लेवल कंट्रोल न रहने की स्थिति में ज्यादा देर कुछ न खाना-पीना आपके लिए मुश्किलें बढ़ाने वाला हो सकता है।

बीपी के मरीजों को भी नियमित रूप से दवा लेते रहने की जरूरत होती है। दवाओं में गैप, शरीर में पानी की कमी होने से आपके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

3 of 4 डायबिटीज का करते रहें जांच - फोटो : Freepik.com

व्रत के दौरान रखें बीपी-शुगर लेवल पर नजर



स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, डायबिटीज-बीपी के मरीज अगर व्रत कर रहे हैं तो इस दौरान ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर की निरंतर जांच करते रहें।

कंपकंपी-पसीना, चक्कर आना, धड़कन तेज होना, लो ब्लड शुगर का संकेत हो सकता है। वहीं, बहुत ज्यादा प्यास, बार-बार पेशाब और असामान्य सी थकान को हुई शुगर से जुड़ा लक्षण माना जाता है। ये दोनों ही स्थितियां सेहत के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाली हो सकती हैं। इसे कंट्रोल में रखने के लिए प्रयास करें।

अगर ब्लड शुगर 70 mg/dL से कम हो जाए, तो तुरंत डॉक्टर की बताई दवाएं लें। बीपी के मरीजों को भी चक्कर, कमजोरी या बेहोशी जैसा महसूस होने पर रक्तचाप की जांच करनी चाहिए।

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4 of 4 व्रत में खान-पान का रखें ध्यान - फोटो : Freepik.com