जानना जरूरी: ऑफिस और घर में बीतता है पूरा दिन? शरीर में विटामिन-डी की कमी का बढ़ सकता है जोखिम

1 of 4 विटामिन-डी सेहत के लिए जरूरी - फोटो : Amarujala.com/AI







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विटामिन-डी शरीर के लिए अति महत्वपूर्ण पोषक तत्वों में से एक है। शरीर में कैल्शियम और फॉस्फेट की मात्रा को नियंत्रित करने के साथ हड्डियों, दांतों और मांसपेशियों को स्वस्थ रखने के लिए इन पोषक तत्वों की जरूरत होती है। विटामिन-डी की कमी से रिकेट्स जैसी हड्डियों की विकृति हो सकती है। आश्चर्यजनक रूप से शहरी आबादी में इस विटामिन की कमी के मामले अधिक देखे जा रहे हैं।



स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, विटामिन डी की कमी हड्डियों की समस्याओं को बढ़ाने के साथ प्रतिरक्षा प्रणाली की कमजोरी का भी कारण बन सकती है, ऐसे में आहार के माध्यम से इसका सेवन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।



मीडिया रिपोर्ट्स से पता चलता है कि शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का सूर्य से संपर्क कम हो पाता है। लोगों को ज्यादातर समय ऑफिसों, घरों में बीत जाता है या फिर शहरों में घर इतने संकरे हो रहे हैं कि दिन में भी कई घरों में सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती है जिसके कारण इस तरह की समस्या का जोखिम काफी बढ़ रहा है। आइए इस विटामिन की कमी के नुकसान और इसकी पूर्ति कैसे करें, इस बारे में जानते हैं।

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2 of 4 विटामिन डी की कमी - फोटो : Freepik.com

विटामिन डी की कमी



रिपोर्टस से पता चलता है कि शहरी आबादी में ज्यादातर लोग विटामिन-डी की कमी से जूझ रहे हैं। त्वचा के धूप के संपर्क में आने पर शरीर में यह विटामिन निर्मित होता है। इसकी कमी को हड्डियों के रोग जैसे ऑस्टियोपोरोसिस और मांसपेशियों-तंत्रिका संबंधी रोगों का कारण बन सकती है। इससे मधुमेह होने की आशंका भी बढ़ जाती है।

बच्चों में इस विटामिन की कमी के कारण विकास से संबंधित समस्याएं भी हो सकती हैं, इसे इम्युनिटी बढ़ाने के लिए भी आवश्यक माना जाता है।

आइए जानते हैं किस प्रकार से इसकी पूर्ति की जा सकती है।

3 of 4 धूप में बिताएं समय - फोटो : Amarujala.com/AI

सूरज की रोशनी में बिताएं समय

वयस्कों के लिए रोजाना 20 माइक्रोग्राम की मात्रा में विटामिन-डी को पर्याप्त माना जाता है। सूरज की रोशनी के संपर्क में रहने से इसकी आवश्यकताओं की आसानी से पूर्ति की जा सकती है। यह विटामिन-डी के लिए सबसे आसान स्रोतों में से एक है। विशेषज्ञ कहते हैं, सभी लोगों को सुबह के समय कुछ देर सूरज की रोशनी में समय जरूर बिताना चाहिए। यह शरीर के संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है।



आहार के माध्यम से कैसे करें पूर्ति?

कुछ खाद्य पदार्थ स्वाभाविक रूप से विटामिन-डी से भरपूर होते हैं। वसायुक्त मछलियां, मांस और फिश लिवर ऑयल भी इसका अच्छा स्रोत है। अंडे की जर्दी, पनीर और दूध से भी इसकी पूर्ति की जा सकती है। अध्ययनों में पाया गया है कि मशरूम और डेयरी उत्पादों के सेवन की आदत आपमें इस विटामिन की कमी को पूरा कर सकती है। ध्यान रहे, बिना डॉक्टरी सलाह के विटामिन सप्लीमेंट्स लेने से बचना चाहिए।

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4 of 4 संतरा के फायदे - फोटो : Freepik.com