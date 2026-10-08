चिया सीड्स खाने का सही तरीका क्या है? सूखे बीज निगलने से पहले जानें ये जरूरी बातें

1 of 5 चिया सीड्स खाने का सही तरीका क्या है? - फोटो : AI







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How To Eat Chia Seeds: चिया सीड्स को आजकल हेल्दी डाइट का हिस्सा माना जाता है। वजन कम करने से लेकर पाचन बेहतर रखने और शरीर को जरूरी पोषक तत्व देने के लिए लोग इन्हें पानी, दूध, दही या स्मूदी में मिलाकर खाते हैं। लेकिन चिया सीड्स का सेवन करने का तरीका भी उतना ही महत्वपूर्ण है।



सूखे चिया सीड्स को सीधे बड़ी मात्रा में निगलने की सलाह नहीं दी जाती, क्योंकि ये पानी के संपर्क में आने पर काफी मात्रा में फूल सकते हैं। इसलिए सही मात्रा में और पर्याप्त तरल पदार्थ के साथ इनका सेवन आमतौर पर किया जाता है। आइए जानते हैं चिया सीड्स खाने का सही तरीका, इसके फायदे और किन लोगों को इनके सेवन में सावधानी बरतनी चाहिए।

: चिया सीड्स को आजकल हेल्दी डाइट का हिस्सा माना जाता है। वजन कम करने से लेकर पाचन बेहतर रखने और शरीर को जरूरी पोषक तत्व देने के लिए लोग इन्हें पानी, दूध, दही या स्मूदी में मिलाकर खाते हैं। लेकिन चिया सीड्स का सेवन करने का तरीका भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

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चिया सीड्स सीधे निगलना क्यों सही नहीं?



चिया सीड्स पानी को सोखकर अपने आकार से कई गुना तक फूल सकते हैं। इसी वजह से इन्हें सूखा खाने के बजाय पर्याप्त पानी या किसी तरल पदार्थ में मिलाकर खाना बेहतर माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति सूखे चिया सीड्स की बड़ी मात्रा खा ले और उसके बाद पर्याप्त पानी न पिए, तो बीज गले या पाचन तंत्र में फूलकर असुविधा पैदा कर सकते हैं। खासकर जिन लोगों को निगलने में परेशानी होती है, उन्हें अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए।





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चिया सीड्स खाने का सही तरीका



चिया सीड्स को पानी या दूध में कुछ समय भिगोकर इस्तेमाल किया जा सकता है। इन्हें दही, ओट्स या स्मूदी में भी मिलाया जा सकता है। साथ ही दिनभर पर्याप्त पानी पीना जरूरी है। शुरुआत में कम मात्रा से सेवन करना बेहतर होता है, क्योंकि इनमें फाइबर काफी मात्रा में होता है। अचानक ज्यादा फाइबर लेने से कुछ लोगों को गैस, पेट फूलना या कब्ज जैसी परेशानी हो सकती है।





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चिया सीड्स के फायदे



चिया सीड्स में फाइबर, प्रोटीन, ओमेगा-3 फैटी एसिड और कई जरूरी मिनरल्स पाए जाते हैं। फाइबर पाचन तंत्र को सपोर्ट करने और पेट को लंबे समय तक भरा महसूस कराने में मदद कर सकता है। इनमें मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड भी संतुलित डाइट का हिस्सा होने पर स्वास्थ्य के लिए उपयोगी हो सकता है। हालांकि, चिया सीड्स को किसी बीमारी का इलाज नहीं माना जाना चाहिए।





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