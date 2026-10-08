फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Lifestyle ›   Health & Fitness ›   how to take chia seeds for weight loss in hindi chia seeds khane ka sahi tarika

चिया सीड्स खाने का सही तरीका क्या है? सूखे बीज निगलने से पहले जानें ये जरूरी बातें

Thu, 08 Oct 2026 06:11 PM IST
Shruti Gaur हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shruti Gaur Updated Thu, 08 Oct 2026 06:11 PM IST
सार

How To Eat Chia Seeds: इस लेख में जानें कि चिया सीड्स को सीधे निगलना क्यों परेशानी पैदा कर सकता है, इन्हें खाने का सही तरीका क्या है और सेवन के दौरान किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए।

विज्ञापन
how to take chia seeds for weight loss in hindi chia seeds khane ka sahi tarika
चिया सीड्स खाने का सही तरीका क्या है? - फोटो : AI
How To Eat Chia Seeds:  चिया सीड्स को आजकल हेल्दी डाइट का हिस्सा माना जाता है। वजन कम करने से लेकर पाचन बेहतर रखने और शरीर को जरूरी पोषक तत्व देने के लिए लोग इन्हें पानी, दूध, दही या स्मूदी में मिलाकर खाते हैं। लेकिन चिया सीड्स का सेवन करने का तरीका भी उतना ही महत्वपूर्ण है। 


सूखे चिया सीड्स को सीधे बड़ी मात्रा में निगलने की सलाह नहीं दी जाती, क्योंकि ये पानी के संपर्क में आने पर काफी मात्रा में फूल सकते हैं। इसलिए सही मात्रा में और पर्याप्त तरल पदार्थ के साथ इनका सेवन आमतौर पर किया जाता है। आइए जानते हैं चिया सीड्स खाने का सही तरीका, इसके फायदे और किन लोगों को इनके सेवन में सावधानी बरतनी चाहिए।
 
Trending Videos
how to take chia seeds for weight loss in hindi chia seeds khane ka sahi tarika
चिया सीड्स खाने का सही तरीका क्या है? - फोटो : Freepik.com
 चिया सीड्स सीधे निगलना क्यों सही नहीं?

चिया सीड्स पानी को सोखकर अपने आकार से कई गुना तक फूल सकते हैं। इसी वजह से इन्हें सूखा खाने के बजाय पर्याप्त पानी या किसी तरल पदार्थ में मिलाकर खाना बेहतर माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति सूखे चिया सीड्स की बड़ी मात्रा खा ले और उसके बाद पर्याप्त पानी न पिए, तो बीज गले या पाचन तंत्र में फूलकर असुविधा पैदा कर सकते हैं। खासकर जिन लोगों को निगलने में परेशानी होती है, उन्हें अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए।

 
how to take chia seeds for weight loss in hindi chia seeds khane ka sahi tarika
चिया सीड्स खाने का सही तरीका क्या है? - फोटो : Freepik.com
 चिया सीड्स खाने का सही तरीका

चिया सीड्स को पानी या दूध में कुछ समय भिगोकर इस्तेमाल किया जा सकता है। इन्हें दही, ओट्स या स्मूदी में भी मिलाया जा सकता है। साथ ही दिनभर पर्याप्त पानी पीना जरूरी है। शुरुआत में कम मात्रा से सेवन करना बेहतर होता है, क्योंकि इनमें फाइबर काफी मात्रा में होता है। अचानक ज्यादा फाइबर लेने से कुछ लोगों को गैस, पेट फूलना या कब्ज जैसी परेशानी हो सकती है।

 
विज्ञापन
विज्ञापन
how to take chia seeds for weight loss in hindi chia seeds khane ka sahi tarika
चिया सीड्स खाने का सही तरीका क्या है? - फोटो : Freepik.com
 चिया सीड्स के फायदे

चिया सीड्स में फाइबर, प्रोटीन, ओमेगा-3 फैटी एसिड और कई जरूरी मिनरल्स पाए जाते हैं। फाइबर पाचन तंत्र को सपोर्ट करने और पेट को लंबे समय तक भरा महसूस कराने में मदद कर सकता है। इनमें मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड भी संतुलित डाइट का हिस्सा होने पर स्वास्थ्य के लिए उपयोगी हो सकता है। हालांकि, चिया सीड्स को किसी बीमारी का इलाज नहीं माना जाना चाहिए।

 
विज्ञापन
how to take chia seeds for weight loss in hindi chia seeds khane ka sahi tarika
चिया सीड्स खाने का सही तरीका क्या है? - फोटो : Adobe Stock
 किन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए?

जिन लोगों को निगलने में परेशानी, आंतों से जुड़ी समस्या या किसी खाद्य पदार्थ से एलर्जी है, उन्हें चिया सीड्स का सेवन करने से पहले डॉक्टर या डाइटीशियन की सलाह लेनी चाहिए। अगर चिया सीड्स खाने के बाद निगलने में दिक्कत, तेज पेट दर्द, उल्टी या सांस लेने में परेशानी हो, तो तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए।
 
---------------------

नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।

अस्वीकरण: अमर उजाला की हेल्थ एवं फिटनेस कैटेगरी में प्रकाशित सभी लेख डॉक्टर, विशेषज्ञों व अकादमिक संस्थानों से बातचीत के आधार पर तैयार किए जाते हैं। लेख में उल्लेखित तथ्यों व सूचनाओं को अमर उजाला के पेशेवर पत्रकारों द्वारा जांचा व परखा गया है। इस लेख को तैयार करते समय सभी तरह के निर्देशों का पालन किया गया है। संबंधित लेख पाठक की जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। अमर उजाला लेख में प्रदत्त जानकारी व सूचना को लेकर किसी तरह का दावा नहीं करता है और न ही जिम्मेदारी लेता है। उपरोक्त लेख में उल्लेखित संबंधित बीमारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श लें।
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें  लाइफ़ स्टाइल से संबंधित समाचार (Lifestyle News in Hindi), लाइफ़स्टाइल जगत (Lifestyle section) की अन्य खबरें जैसे हेल्थ एंड फिटनेस न्यूज़ (Health  and fitness news), लाइव फैशन न्यूज़, (live fashion news) लेटेस्ट फूड न्यूज़ इन हिंदी, (latest food news) रिलेशनशिप न्यूज़ (relationship news in Hindi) और यात्रा (travel news in Hindi)  आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़ (Hindi News)।  

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed