हार्ट हेल्थ: व्यायाम कम हो या ज्यादा, दिल की सेहत के लिए दोनों खतरनाक; बरतें सावधानी

1 of 4 दिल की सेहत का कैसे रखें ख्याल - फोटो : Amarujala.com/AI







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दुनियाभर में दिल की बीमारियों के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी इस समस्या का शिकार देखे जा रहे हैं।



स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, हृदय रोगों के बढ़ते मामलों का सबसे बड़ा कारण लाइफस्टाइल की गड़बड़ी है। ऑफिस में घंटों कुर्सी पर बैठकर काम करना, घर आकर मोबाइल या टीवी देखते रहना और थोड़ी दूर पैदल चलने के बजाय गाड़ी से जाने की आदत सेंडेंटरी लाइफस्टाइल के खतरे को बढ़ाती जा रही है।लंबे समय तक शारीरिक गतिविधि की कमी मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, टाइप-2 डायबिटीज और दिल की बीमारियों का जोखिम बढ़ा सकती है। मसलन हार्ट को हेल्दी रखने के लिए नियमित रूप से शारीरिक गतिविधियां जरूरी हैं।



पर दिल को स्वस्थ रखने के लिए सिर्फ व्यायाम और मेहनत ही जरूरी नहीं है। कुछ लोग फिट रहने या तेजी से मसल्स बनाने के लिए जरूरत से ज्यादा व्यायाम करने लगते हैं। शरीर की क्षमता, उम्र और स्वास्थ्य का ध्यान रखे बिना घंटों वर्कआउट करना भी हार्ट की सेहत के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाला हो सकता है।

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2 of 4 सेंडेंटरी लाइफस्टाइल के खतरे - फोटो : Adobe Stock Photos

सेंडेंटरी लाइफस्टाइल से दिल को नुकसान



सेंडेंटरी लाइफस्टाइल का मतलब लंबे वक्त तक बैठे या लेटे रहना और शरीर की गतिविधि बहुत कम होना है। इससे शरीर की कैलोरी बर्निंग कम होती है और वजन बढ़ने की आशंका रहती है। समय के साथ इसके कारण ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। ये सभी दिल की बीमारियों का खतरे को बढ़ाने वाली हो सकती है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, वयस्कों को सप्ताह में कम से कम 150 मिनट शारीरिक गतिविधि या एरोबिक व्यायाम करनी चाहिए। तेज गति से चलना या साइकिल चलाना भी आपके लिए फायदेमंद हो सकता है।

3 of 4 बहुत तीव्रता वाले व्यायाम से बचें - फोटो : Freepik.com

क्या बहुत ज्यादा व्यायाम भी नुकसान पहुंचाता है?



व्यायाम आम तौर पर दिल के लिए फायदेमंद माना जाता है, लेकिन बहुत कठिन वर्कआउट, शरीर की क्षमता से ज्यादा वजन उठाना या पर्याप्त आराम के बिना लगातार जिम करना फायदे की जगह समस्याओं का कारण बन सकता है। इससे मांसपेशियों और जोड़ों में चोट लगने, अत्यधिक थकान, पानी की कमी और कभी-कभी हृदय पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है।

जिन लोगों को पहले से दिल की बीमारी है या जिनमें इसके जोखिम ज्यादा हैं, उन्हें बहुत कठिन व्यायाम शुरू करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए।

हार्ट को हेल्दी रखने के लिए मध्यम स्तर की गतिविधियां ज्यादातर लोगों के लिए काफी मानी जाती हैं।

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4 of 4 थकान और सांस की समस्या - फोटो : Adobe Stock