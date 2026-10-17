सेहत की बात: क्या रोजाना 10 हजार कदम चलना सभी के लिए जरूरी है? जरूर जान लीजिए ये बातें

शरीर को स्वस्थ और फिट रखने के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ लाइफस्टाइल और खान-पान में सुधार करने की सलाह देते हैं। हम जो कुछ भी खाते-पीते हैं उसका सेहत पर सीधा असर होता है, पर क्या सिर्फ खान-पान में ही सुधार करना काफी है?
विशेषज्ञ कहते हैं, अच्छी सेहत के लिए नियमित व्यायाम और शारीरिक गतिविधियों पर भी ध्यान देते रहना जरूरी है। अगर आप जिम नहीं जा सकते तो रनिंग-वॉक की आदत बना लें, इससे भी सेहत को लाभ मिल सकता है। कई अध्ययन बताते हैं कि लोगों को रोजाना 10,000 कदम चलने का लक्ष्य बनाना चाहिए। क्या बीमारियों से बचने के लिए 10 हजार कदम चलना बहुत जरूरी है?
आइए इस बारे में जान लेते हैं।
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वॉक करने के फायदे
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वॉक करने की बनाएं आदत
स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं, वॉक करना सेहत के लिए फायदेमंद है, लेकिन हर व्यक्ति की उम्र, फिटनेस, शारीरिक क्षमता और स्वास्थ्य की स्थिति अलग होती है। अध्ययनों में हृदय को स्वस्थ रखने से लेकर कई तरह की क्रॉनिक बीमारियों से बचाव के लिए 10,000 से कम कदम चलने को फायदेमंद बताया गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये लक्ष्य पूरा करेंगे तभी स्वस्थ रह सकते हैं।
- शरीर को स्वस्थ रखने के लिए वॉक करना जरूरी है, पर आपको कितने कदम चलना चाहिए, ये पूरी तरह से आपकी क्षमता पर निर्भर करता है।
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हार्ट को कैसे रखें ठीक?
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वॉक करने से हार्ट को मिलता है सपोर्ट
जिस तरह से लोगों में सेंडेंटरी लाइफस्टाइल का खतरा देखा जा रहा है इसे देखते हुए स्वास्थ्य विशेषज्ञ सभी लोगों को नियमित रूप से वॉक करने की सलाह देते हैं।
- जर्नल सर्कुलेशन में प्रकाशित अध्ययन में वैज्ञानिकों ने बताया कि रोजाना 6,000 से 9,000 कदम चलने वाले वयस्कों में दिल का दौरा या स्ट्रोक होने की आशंका 40-50 फीसदी तक कम होती है। आठ अध्ययनों के विश्लेषण में वैज्ञानिकों की टीम ने पाया कि अगर सिर्फ चलने की ही आदत को दिनचर्या में शामिल कर लिया जाए तो यह हृदय रोगों के कारण मौत के खतरे को काफी हद तक कम करने में सहायक हो सकती है।
हालांकि अगर आप ये लक्ष्य पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो अपनी क्षमता के अनुसार ही वॉक कर सकते हैं।
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वॉकिंग के फायदे
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रोजाना कितने कदम चलना सही है?
स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, हर किसी के लिए एक ही संख्या तय नहीं की जा सकती है। आपकी उम्र, शारीरिक गतिविधि और स्वास्थ्य के आधार पर अपने लिए लक्ष्य सेट करें।
- अगर आप दिनभर बैठकर काम करते हैं, तो शुरुआत में अपनी मौजूदा गतिविधि से थोड़े ज्यादा कदम चलने से करें।
- बुजुर्गों को अपनी सहनशक्ति और संतुलन के अनुसार चलने का लक्ष्य तय करना चाहिए।
- लंबे समय से एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो अचानक बहुत ज्यादा चलने के बजाय धीरे-धीरे वॉक का लक्ष्य बढ़ाते जाएं।
- दिल, फेफड़ों, जोड़ों या अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के शिकार लोगों को अपने डॉक्टर की सलाह पर ही किसी व्यायाम या ज्यादा वॉक करने का टारगेट सेट करना चाहिए।
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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।
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