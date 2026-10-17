सेहत की बात: क्या रोजाना 10 हजार कदम चलना सभी के लिए जरूरी है? जरूर जान लीजिए ये बातें

1 of 4 रोज कितने कदम चलना सेहत के लिए ठीक है? - फोटो : Amarujala.com/AI







Link Copied



शरीर को स्वस्थ और फिट रखने के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ लाइफस्टाइल और खान-पान में सुधार करने की सलाह देते हैं। हम जो कुछ भी खाते-पीते हैं उसका सेहत पर सीधा असर होता है, पर क्या सिर्फ खान-पान में ही सुधार करना काफी है?



विशेषज्ञ कहते हैं, अच्छी सेहत के लिए नियमित व्यायाम और शारीरिक गतिविधियों पर भी ध्यान देते रहना जरूरी है। अगर आप जिम नहीं जा सकते तो रनिंग-वॉक की आदत बना लें, इससे भी सेहत को लाभ मिल सकता है। कई अध्ययन बताते हैं कि लोगों को रोजाना 10,000 कदम चलने का लक्ष्य बनाना चाहिए। क्या बीमारियों से बचने के लिए 10 हजार कदम चलना बहुत जरूरी है?



आइए इस बारे में जान लेते हैं।

Trending Videos

2 of 4 वॉक करने के फायदे - फोटो : AI Generated

वॉक करने की बनाएं आदत



स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं, वॉक करना सेहत के लिए फायदेमंद है, लेकिन हर व्यक्ति की उम्र, फिटनेस, शारीरिक क्षमता और स्वास्थ्य की स्थिति अलग होती है। अध्ययनों में हृदय को स्वस्थ रखने से लेकर कई तरह की क्रॉनिक बीमारियों से बचाव के लिए 10,000 से कम कदम चलने को फायदेमंद बताया गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये लक्ष्य पूरा करेंगे तभी स्वस्थ रह सकते हैं।

शरीर को स्वस्थ रखने के लिए वॉक करना जरूरी है, पर आपको कितने कदम चलना चाहिए, ये पूरी तरह से आपकी क्षमता पर निर्भर करता है।

3 of 4 हार्ट को कैसे रखें ठीक? - फोटो : Adobe Stock Photo

वॉक करने से हार्ट को मिलता है सपोर्ट



जिस तरह से लोगों में सेंडेंटरी लाइफस्टाइल का खतरा देखा जा रहा है इसे देखते हुए स्वास्थ्य विशेषज्ञ सभी लोगों को नियमित रूप से वॉक करने की सलाह देते हैं।

जर्नल सर्कुलेशन में प्रकाशित अध्ययन में वैज्ञानिकों ने बताया कि रोजाना 6,000 से 9,000 कदम चलने वाले वयस्कों में दिल का दौरा या स्ट्रोक होने की आशंका 40-50 फीसदी तक कम होती है। आठ अध्ययनों के विश्लेषण में वैज्ञानिकों की टीम ने पाया कि अगर सिर्फ चलने की ही आदत को दिनचर्या में शामिल कर लिया जाए तो यह हृदय रोगों के कारण मौत के खतरे को काफी हद तक कम करने में सहायक हो सकती है।

हालांकि अगर आप ये लक्ष्य पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो अपनी क्षमता के अनुसार ही वॉक कर सकते हैं।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 4 वॉकिंग के फायदे - फोटो : adobe stock images