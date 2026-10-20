अलर्ट: हार्ट अटैक को गैस का दर्द समझने की न करें गलती, जानिए कैसे करें पहचान और कब हो जाएं अलर्ट

1 of 4 हार्ट अटैक और गैस की समस्या - फोटो : Amarujala.com/AI

क्या आप जानते हैं कि शरीर में कई बीमारियों के लक्षण एक-दूसरे से मिलते-जुलते हो सकते हैं? हालांकि कई बार समय रहते इनकी पहचान न हो पाना आपके लिए मुश्किलें बढ़ाने वाला हो सकता है। सीने में दर्द, भारीपन या जलन महसूस होने को अक्सर लोग गैस या एसिडिटी समझ लेते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि इस तरह के लक्षण कई बार हार्ट अटैक जैसी गंभीर समस्याओं के भी हो सकते हैं।



कभी-कभी हार्ट अटैक के लक्षण भी गैस, अपच या सीने में जलन जैसे लग सकते हैं। यही वजह है कि दर्द को सामान्य समझकर नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। आइए जानते हैं कि इन लक्षणों में कैसे अंतर किया जा सकता है?

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हार्ट अटैक और गैस की समस्या



हार्ट अटैक तब होता है, जब हृदय की मांसपेशियों तक खून पहुंचाने वाली धमनी में रक्त प्रवाह गंभीर रूप से बाधित हो जाता है। वहीं दूसरी ओर गैस और एसिडिटी में पेट फूलने, डकार आने या सीने में जलन जैसी परेशानी हो सकती है। हालांकि, केवल दर्द की जगह, उसकी तीव्रता या डकार आने से दोनों में पक्का अंतर नहीं किया जा सकता। इसलिए इनके संभावित संकेतों को भी समझना जरूरी है।

3 of 4 कब्ज-गैस की समस्या - फोटो : Freepik.com

हार्ट अटैक और गैस का दर्द



हार्ट अटैक में सीने के बीच में दबाव, जकड़न, भारीपन या दर्द महसूस हो सकता है। वहीं गैस और एसिडिटी में पेट फूलने, डकार और सीने में जलन की शिकायत हो सकती है। लेकिन दोनों के लक्षण एक-दूसरे से मिल सकते हैं, इसलिए सिर्फ दर्द पर ध्यान देने से पहचान नहीं हो सकती है। दर्द के साथ ये भी देखें कि ये कैसे फैल रहा है?

हार्ट अटैक का दर्द एक या दोनों बांहों, कंधों, पीठ, गर्दन या जबड़े तक फैल सकता है। साथ में सांस फूलना, ठंडा पसीना, मतली या चक्कर भी आ सकते हैं।

गैस में पेट में दर्द और डकार की परेशानी हो सकती है, पर ये दर्द फैलता नहीं है।

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