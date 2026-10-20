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अलर्ट: हार्ट अटैक को गैस का दर्द समझने की न करें गलती, जानिए कैसे करें पहचान और कब हो जाएं अलर्ट

Tue, 20 Oct 2026 09:04 PM IST
अभिलाष श्रीवास्तव हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अभिलाष श्रीवास्तव Updated Tue, 20 Oct 2026 09:04 PM IST
सार

Heart Attack Vs Gas Pain: हार्ट अटैक और गैस के दर्द के लक्षण कभी-कभी एक जैसे हो सकते हैं। सीने में दबाव, सांस फूलना, ठंडा पसीना, मतली या दर्द का बांह और जबड़े तक फैलना हार्ट अटैक के संकेत हो सकते हैं। संदेह होने पर घरेलू उपचार में समय गंवाने के बजाय तुरंत आपातकालीन चिकित्सा सहायता लें।

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Heart Attack vs Gas Pain How to Recognize Warning Signs Heart Attack Symptoms
हार्ट अटैक और गैस की समस्या - फोटो : Amarujala.com/AI

क्या आप जानते हैं कि शरीर में कई बीमारियों के लक्षण एक-दूसरे से मिलते-जुलते हो सकते हैं? हालांकि कई बार समय रहते इनकी पहचान न हो पाना आपके लिए मुश्किलें बढ़ाने वाला हो सकता है। सीने में दर्द, भारीपन या जलन महसूस होने को अक्सर लोग गैस या एसिडिटी समझ लेते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि इस तरह के लक्षण कई बार हार्ट अटैक जैसी गंभीर समस्याओं के भी हो सकते हैं। 



कभी-कभी हार्ट अटैक के लक्षण भी गैस, अपच या सीने में जलन जैसे लग सकते हैं। यही वजह है कि दर्द को सामान्य समझकर नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। आइए जानते हैं कि  इन लक्षणों में कैसे अंतर किया जा सकता है?
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Heart Attack vs Gas Pain How to Recognize Warning Signs Heart Attack Symptoms
हृदय रोगों का खतरा - फोटो : Adobe Stock

हार्ट अटैक और गैस की समस्या

हार्ट अटैक तब होता है, जब हृदय की मांसपेशियों तक खून पहुंचाने वाली धमनी में रक्त प्रवाह गंभीर रूप से बाधित हो जाता है। वहीं दूसरी ओर गैस और एसिडिटी में पेट फूलने, डकार आने या सीने में जलन जैसी परेशानी हो सकती है। हालांकि, केवल दर्द की जगह, उसकी तीव्रता या डकार आने से दोनों में पक्का अंतर नहीं किया जा सकता। इसलिए इनके संभावित संकेतों को भी समझना जरूरी  है।

Heart Attack vs Gas Pain How to Recognize Warning Signs Heart Attack Symptoms
कब्ज-गैस की समस्या - फोटो : Freepik.com

हार्ट अटैक और गैस का दर्द

हार्ट अटैक में सीने के बीच में दबाव, जकड़न, भारीपन या दर्द महसूस हो सकता है। वहीं गैस और एसिडिटी में पेट फूलने, डकार और सीने में जलन की शिकायत हो सकती है। लेकिन दोनों के लक्षण एक-दूसरे से मिल सकते हैं, इसलिए सिर्फ दर्द पर ध्यान देने से पहचान नहीं हो सकती है। दर्द के साथ ये भी देखें कि ये कैसे फैल रहा है?
 

  • हार्ट अटैक का दर्द एक या दोनों बांहों, कंधों, पीठ, गर्दन या जबड़े तक फैल सकता है। साथ में सांस फूलना, ठंडा पसीना, मतली या चक्कर भी आ सकते हैं। 
  • गैस में पेट में दर्द और डकार की परेशानी हो सकती है, पर ये दर्द फैलता नहीं है।
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Heart Attack vs Gas Pain How to Recognize Warning Signs Heart Attack Symptoms
हृदय रोगों का खतरा - फोटो : Freepik.com

हार्ट अटैक की आशंका हो तो क्या करें?

हार्ट अटैक की समस्या गंभीर और जानलेवा हो सकती है इसलिए इसमें समय रहते डॉक्टरी मदद की जरूरत होती है।

अगर सीने में अचानक दबाव, दर्द अथवा भारीपन महसूस हो तो अलर्ट हो जाना चाहिए। इसके साथ सांस फूलने, पसीना या चक्कर आने जैसी दिक्कत हो तो तुरंत आपातकालीन डॉक्टरी मदद लें।दर्द अपने आप ठीक होने का इंतजार न करें और इसे गैस मानकर घरेलू नुस्खों पर निर्भर भी न रहें। हार्ट अटैक में हर मिनट कीमती होता है इसलिए जितनी जल्दी हो सके डॉक्टर के पास जाएं।

अस्पताल में ईसीजी और जरूरत के अनुसार ट्रोपोनिन ब्लड टेस्ट से हार्ट अटैक का आकलन किया जा सकता है। 



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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।

अस्वीकरण: अमर उजाला की हेल्थ एवं फिटनेस कैटेगरी में प्रकाशित सभी लेख डॉक्टर, विशेषज्ञों व अकादमिक संस्थानों से बातचीत के आधार पर तैयार किए जाते हैं। लेख में उल्लेखित तथ्यों व सूचनाओं को अमर उजाला के पेशेवर पत्रकारों द्वारा जांचा व परखा गया है। इस लेख को तैयार करते समय सभी तरह के निर्देशों का पालन किया गया है। संबंधित लेख पाठक की जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। अमर उजाला लेख में प्रदत्त जानकारी व सूचना को लेकर किसी तरह का दावा नहीं करता है और न ही जिम्मेदारी लेता है। उपरोक्त लेख में उल्लेखित संबंधित बीमारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श लें।

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