बोन हेल्थ: थायरॉइड से लेकर डायबिटीज तक, हड्डियों की सेहत पर कैसे पड़ता है इन बीमारियों का असर?

1 of 4 हड्डियों की समस्याएं - फोटो : Amarujala.com/AI







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अगर आपसे कोई पूछे कि हड्डियां कमजोर क्यों होती हैं, कैसे लोगों को कम उम्र में ही गठिया की समस्या बढ़ती जा रही है? तो ज्यादातर लोगों का जवाब होगा कैल्शियम की कमी। इसके अलावा जिन लोगों में विटामिन-डी की कमी होती है उनमें भी हड्डियों से संबंधित समस्याओं का खतरा अधिक हो सकता है। पर क्या सिर्फ यही दो कारण जिम्मेदार हैं?



स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, हड्डियों की कमजोरी को अक्सर बढ़ती उम्र या शरीर में कैल्शियम की कमी से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ बीमारियां भी हड्डियों को अंदर से कमजोर कर सकती हैं? कई बार आप हड्डियों की समस्याओं को ठीक करने के लिए तमाम कोशिश करते रहते हैं पर इसका जड़ असल में किसी दूसरी बीमारी में छिपा हो सकता है। कुछ मामलों में ये ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा भी बढ़ा सकती है।



क्या आप जानते हैं कि कौन-कौन सी बीमारियां हड्डियों की सेहत पर असर डाल सकती हैं?

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2 of 4 थायरॉइड के कारण होने वाली समस्याएं - फोटो : Freepil.com

ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डियों का घनत्व और उनकी मजबूती कम होने लगती है, इससे फ्रैक्चर होने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसमें शुरुआती चरणों में आमतौर पर स्पष्ट लक्षण नहीं दिखते, इसलिए केवल दर्द के आधार पर हड्डियों की समस्याओं का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। मेडिकल रिपोर्ट्स से पता चलता है कि थायरॉइड, डायबिटीज और पाचन तंत्र की कुछ बीमारियां भी हड्डियों के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाली हो सकती हैं।



थायरॉइड की समस्या

हाइपरथायरॉइडिज्म की स्थिति जिसमें थायरॉइड हार्मोन ज्यादा बनने लगता है, इससे हड्डियों के ब्रेकडाउन और दोबारा बनने की प्रक्रिया का संतुलन बिगड़ सकता है। लंबे समय तक हाइपरथायरॉइडिज्म की समस्या बने रहने पर हड्डियों का घनत्व घटने लगता है और फ्रैक्चर का जोखिम बढ़ सकता है।

यही कारण है कि थायरॉइड के मरीजों को अपनी हड्डियों को स्वस्थ रखने पर भी ध्यान देते रहना चाहिए।

3 of 4 डायबिटीज के कारण होने वाली समस्याएं - फोटो : Adobe Stock

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4 of 4 आर्थराइटिस का खतरा - फोटो : Adobe Stock