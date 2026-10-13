हेल्थ अलर्ट: बुजुर्गों की सेहत के लिए कितनी खतरनाक है शरीर में जमा चर्बी? जानिए इसे घटाने का सबसे आसान तरीका

1 of 4 बुजुर्गों में फैट बढ़ने की समस्या - फोटो : Amarujala.com/AI







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अच्छी सेहत के लिए शरीर की जिन स्थितियों को सबसे ज्यादा नुकसानदायक माना जाता है, वजन बढ़ना उनमें से एक है। शरीर में अतिरिक्त फैट, खासकर पेट के आसपास जमा चर्बी सेहत के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाली हो सकती है। अमर उजाला में हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट में हमने बताया कि किस तरह से पेट पर बढ़ती चर्बी दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ाने वाली हो सकती है? बढ़ते फैट के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ मुख्यरूप से लाइफस्टाइल और खान-पान में गड़बड़ी को मुख्य कारण मानते हैं।



स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, शरीर में जरूरत से ज्यादा चर्बी जमा होना संपूर्ण स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर डाल सकती है। बढ़ती उम्र में यह समस्या अधिक गंभीर हो जाती है। उम्र के साथ मांसपेशियों की ताकत, हड्डियों की मजबूती और शरीर की कैलोरी बर्न करने की क्षमता में बदलाव आने लगते हैं। ऐसे में पेट और शरीर के अन्य हिस्सों में अतिरिक्त चर्बी जमा होने से डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग और जोड़ों से जुड़ी समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है।



यही कारण है कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ सभी उम्र के लोगों को अपने वजन और शरीर के फैट को कम करने पर जोर देते हैं।

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2 of 4 उम्र बढ़ने के साथ रखें फिटनेस का ध्यान - फोटो : freepik.com

बुजुर्गों में फैट बढ़ने की समस्या



स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, वजन बढ़ने के कारण चलने-फिरने, सीढ़ियां चढ़ने और रोजमर्रा के काम-काज करने में भी परेशानी हो सकती है। इसके अलावा, शरीर में अतिरिक्त चर्बी नींद और शारीरिक सक्रियता को भी प्रभावित कर सकती है। इसलिए बुजुर्गों के लिए वजन को कंट्रोल में बनाए रखना जरूरी है। संतुलित आहार और नियमित व्यायाम इसमें काफी मददगार हो सकती है।



इसी को लेकर एक हालिया अध्ययन में शोधकर्ताओं ने बताया कि उम्रदराज लोगों में शरीर की चर्बी घटाने के साथ मांसपेशियों को सुरक्षित रखने में हाई-इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग (एचआईआईटी) अधिक प्रभावी हो सकती है।

एचआईआईटी ऐसा वर्कआउट है जिसमें कम समय में अधिक तीव्रता वाले व्यायाम किए जाते हैं। इसमें अपनी पूरी ताकत लगाकर (लगभग 80% से 95% अधिकतम हृदय गति पर) एक्सरसाइज की जाती है। विशेषज्ञों ने पाया कि इससे शरीर के फैट को कम करने में मदद मिल सकती है।

3 of 4 मोटापा बढ़ा रहा बीमारियों का खतरा - फोटो : Amarujala.com/AI

अध्ययन में क्या पता चला?



ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ द सनशाइन कोस्ट के शोधकर्ताओं के छह महीने के अध्ययन में पाया गया कि इस व्यायाम से बुजुर्गों की चर्बी कम हुई और मांसपेशियां भी हेल्दी रहीं। वहीं, मध्यम तीव्रता वाले व्यायाम से चर्बी घटने के साथ मांसपेशियों (लीन टिश्यू) में कमी भी दर्ज की गई। लीन टिश्यू का अर्थ है शरीर के वे ऊतक जिनमें फैट की मात्रा कम होती है। इसमें मांसपेशियां, हड्डियां, शरीर के अंग और पानी सहित अन्य ऊतक शामिल होते हैं।

इस अध्ययन के निष्कर्ष मेडिकल जर्नल मेटुरिटास में प्रकाशित हुए हैं। शोधकर्ताओं ने स्पष्ट किया कि बदलाव अपेक्षाकृत छोटे लेकिन सटीक थे।

हुए हैं। शोधकर्ताओं ने स्पष्ट किया कि बदलाव अपेक्षाकृत छोटे लेकिन सटीक थे। शोध में ऑस्ट्रेलिया के ग्रेटर ब्रिस्बेन क्षेत्र के 123 स्वस्थ बुजुर्गों को शामिल किया गया। उनकी औसत उम्र 72 वर्ष थी।

प्रतिभागियों को उच्च, मध्यम और कम तीव्रता वाले व्यायाम समूहों में बांटा गया।

उन्होंने छह महीने तक सप्ताह में तीन दिन, हर बार 45 मिनट निगरानी में व्यायाम किया।

जिन लोगों ने हाई-इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग वाले अभ्यास किए उनमें शरीर के फैट बर्न होने की गति तेज देखी गई।

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4 of 4 तीव्रता वाले व्यायाम करने से क्या होता है? - फोटो : Freepik.com