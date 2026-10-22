हेल्थ की बात: क्या आपकी डाइट में हैं इम्युनिटी बढ़ाने वाले ये पोषक तत्व? कमी पड़ सकती है भारी

1 of 4 इम्युनिटी कैसे मजबूत करें? - फोटो : Amarujala.com/AI







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प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्युनिटी सिस्टम को शरीर का ढाल कहा जा सकता है, जो हमें कई प्रकार की संक्रामक बीमारियों से सुरक्षित रखने में मदद करती है। यही कारण है कि कोरोना के समय में सभी लोगों को उन उपायों को करते रहने की सलाह दी जाती रही थी जो इम्युनिटी सिस्टम को मजबूत बनाती हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है कि हम इस दिशा में लगातार प्रयास करते रहें। आहार और लाइफस्टाइल को ठीक रखना यहां सबसे आवश्यक हो जाता है।



हमारे आहार में कई ऐसी चीजें हैं जो इम्युनिटी सिस्टम को मजबूत बनाती हैं, विटामिन-सी और डी वाली चीजों को इसके लिए सबसे फायदेमंद माना जाता रहा है। अध्ययनों में पाया गया है कि यदि आप निरंतर इन विटामिन्स वाली चीजों का सेवन करते हैं तो संक्रामक रोगों का खतरा कम हो सकता है।



हालांकि स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए सिर्फ यही दो काफी नहीं हैं। आइए जानते हैं कि बीमारियों से बचाने वाले इस ढाल को किस प्रकार से मजबूत किया जा सकता है?

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2 of 4 विटामिन-सी के फायदे - फोटो : Adobe Stock

विटामिन सी-डी के लाभ



विटामिन-सी एक प्रकार का शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है, जो बायोसिंथेटिक और जीन नियामक एंजाइमों के लिए जरूरी है। यह सफेद रक्त कोशिकाओं को रोगजनकों से मुकाबले में मदद करती है। इसी प्रकार शोधकर्ताओं का कहना है कि विटामिन (डी3) प्रतिरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने में मदद करती है।

विशेषज्ञों का कहना है कि सुबह 10-15 मिनट तक धूप में रहकर या फिर इससे भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करके पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी प्राप्त कर सकते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं।

3 of 4 विटामिन-ई वाली चीजें - फोटो : Adobe stock

विटामिन-ई भी आवश्यक



विटामिन सी-डी की तरह, विटामिन ई भी एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो शरीर को संक्रमण से लड़ने में मदद करती है। यह महत्वपूर्ण विटामिन आपके शरीर में लगभग 200 जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं का हिस्सा है जो प्रतिरक्षा प्रणाली के कार्य करने के तरीके में महत्वपूर्ण है।

विटामिन-ई बालों और कोशिकाओं को स्वस्थ रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आहार के माध्यम से इसका सेवन जरूर सुनिश्चित करें।

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4 of 4 जिंक भी जरूरी - फोटो : Adobe Stock