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Hair Loss Causes: क्या आपके बाल भी तेजी से झड़ रहे हैं? क्या महंगे शैम्पू, हेयर ऑयल और तरह-तरह के हेयर केयर प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद भी हेयर फॉल कम नहीं हो रहा है? अगर हां, तो इसकी वजह सिर्फ बालों की सही देखभाल न करना नहीं, बल्कि शरीर में एक जरूरी विटामिन की कमी भी हो सकती है।



दरअसल, विटामिन D की कमी का संबंध बालों के रोम (Hair Follicles) की सेहत से जुड़ा हुआ है। शरीर में इस विटामिन का स्तर कम होने पर कुछ लोगों में बाल झड़ने की समस्या देखी जा सकती है। यही वजह है कि बालों की देखभाल के साथ शरीर में पोषक तत्वों की कमी को पूरा करना भी जरूरी है।



इस लेख में जानें विटामिन D की कमी से बालों पर क्या असर पड़ता है, इसके लक्षण क्या हैं और बालों को झड़ने से बचाने के लिए कौन-से उपाय अपनाने चाहिए।



क्या आपके बाल भी तेजी से झड़ रहे हैं? क्या महंगे शैम्पू, हेयर ऑयल और तरह-तरह के हेयर केयर प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद भी हेयर फॉल कम नहीं हो रहा है? अगर हां, तो इसकी वजह सिर्फ बालों की सही देखभाल न करना नहीं, बल्कि शरीर में एक जरूरी विटामिन की कमी भी हो सकती है।

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विटामिन D की कमी से क्यों झड़ने लगते हैं बाल?



विटामिन D शरीर के लिए बेहद जरूरी पोषक तत्व है। यह हड्डियों को मजबूत रखने के साथ बालों के रोम यानी हेयर फॉलिकल्स के सामान्य विकास में भी भूमिका निभाता है। हेयर फॉलिकल्स ही त्वचा में मौजूद वे छोटे हिस्से होते हैं, जहां से बाल उगते हैं।



शरीर में विटामिन D की कमी होने पर बालों के विकास का सामान्य चक्र प्रभावित हो सकता है। कुछ शोध में विटामिन D की कमी और एलोपेसिया एरियाटा जैसी समस्या के बीच संबंध पाया गया है। इस स्थिति में सिर पर जगह-जगह गोल आकार में बाल झड़ सकते हैं।



हालांकि, यह जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति में बाल झड़ने की वजह विटामिन D की कमी ही हो। इसके पीछे आनुवंशिक कारण, तनाव, हार्मोनल बदलाव और अन्य पोषक तत्वों की कमी भी जिम्मेदार हो सकती है।



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विटामिन D की कमी के ये लक्षण न करें नजरअंदाज बालों का ज्यादा झड़ना : बाल सामान्य से अधिक टूटने या झड़ने लग सकते हैं।

: बाल सामान्य से अधिक टूटने या झड़ने लग सकते हैं। हड्डियों में दर्द: शरीर में विटामिन D की कमी से हड्डियों में दर्द महसूस हो सकता है।

शरीर में विटामिन D की कमी से हड्डियों में दर्द महसूस हो सकता है। मांसपेशियों में कमजोरी : हाथ-पैरों की मांसपेशियों में कमजोरी और दर्द हो सकता है।

: हाथ-पैरों की मांसपेशियों में कमजोरी और दर्द हो सकता है। थकान महसूस होना : पर्याप्त आराम के बावजूद थकान और कमजोरी बनी रह सकती है।

: पर्याप्त आराम के बावजूद थकान और कमजोरी बनी रह सकती है। हड्डियों की कमजोरी: लंबे समय तक कमी रहने पर हड्डियों की सेहत प्रभावित हो सकती है।



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