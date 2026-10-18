हेल्थ टिप्स: वेट लॉस करना हो या फिर पाचन को रखना हो ठीक, ये असरदार औषधि कर सकती है आपकी मदद

1 of 4 वेट लॉस - फोटो : Amarujala.com/AI







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खानपान में गड़बड़ी, शारीरिक गतिविधियों की कमी और तनाव जैसी स्थितियों के कारण सभी उम्र के लोगों में वजन बढ़ने की समस्या तेजी से बढ़ रही है। मोटापा केवल शरीर की बनावट को खराब नहीं करता, बल्कि इससे टाइप-2 डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और हृदय रोग जैसी समस्याओं का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसे में वजन को नियंत्रित रखने के लिए संतुलित आहार और नियमित व्यायाम दोनों पर ध्यान देना जरूरी है।



हमारी रसोई में मौजूद कुछ मसाले सेहत के लिए फायदेमंद हो सकते हैं, इलायची इन्हीं में से एक है। इसका इस्तेमाल खाने का स्वाद और खुशबू बढ़ाने के लिए किया जाता है। जबकि कुछ अध्ययनों में पाया गया है कि इलायची के सेवन से मेटाबॉलिक हेल्थ में भी सुधार हो सकता है। मेटाबॉलिक हेल्थ ठीक रहने से वजन घटाने या शरीर की चर्बी कम करने में मदद मिल सकती है।



क्या आप रोजाना इस चमत्कारी औषधि का सेवन कर रहे हैं?

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2 of 4 वेट लॉस में इलायची के फायदे - फोटो : Freepik.com

वजन घटाने में इलायची के लाभ



इलायची में एंटीऑक्सीडेंट गुणों वाले कई प्राकृतिक यौगिक पाए जाते हैं। कुछ अध्ययनों में इसके सेवन से ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल और सूजन से जुड़े कुछ संकेतकों में सुधार देखा गया है। हालांकि, इलायची सीधे शरीर की चर्बी नहीं घटाती या मेटाबॉलिज्म को इतना बढ़ा देती है कि वजन कम होने लगे।

अगर आप वजन घटाना चाहते हैं, तो इलायची को संतुलित आहार का हिस्सा बना सकते हैं। इसके साथ कैलोरी की मात्रा पर ध्यान देना, रोजाना चलना और नियमित व्यायाम करना भी जरूरी है।

3 of 4 पेट की समस्या होती है दूर - फोटो : Freepik.com

पाचन के लिए फायदेमंद इलायची का इस्तेमाल पारंपरिक रूप से पाचन संबंधी परेशानियों में किया जाता रहा है। इसकी खुशबू और स्वाद खाने को अधिक स्वादिष्ट बना सकते हैं। कुछ अध्ययनों में पाया गया है कि गैस, अपच या पेट फूलने जैसी समस्याओं को दूर करने में भी इलायची का पानी लाभकारी हो सकता है। पर अगर आपको लगातार पेट की परेशानी बनी रहती है तो इसके कारणों को समझने के लिए डॉक्टर से मिलकर जांच जरूर करा लें। पेट की दिक्कतों के कुछ सामान्य लक्षण कई बार बड़ी बीमारियों का संकेत हो सकते हैं।

ब्लड प्रेशर और दिल की सेहत

मानव अध्ययनों में इलायची के सेवन से ब्लड प्रेशर और कुछ मेटाबॉलिक संकेतकों में संभावित लाभ भी देखे गए हैं। इलायची को आहार का हिस्सा बनाकर ये लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। दिल को स्वस्थ रखने के लिए नमक का सेवन कम करना, नियमित व्यायाम और संतुलित भोजन करना भी जरूरी है।

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4 of 4 इलायची के फायदे - फोटो : Freepik.com