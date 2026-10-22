हेल्थ अलर्ट: सिरदर्द की दवा कहीं किडनी को तो नहीं पहुंचा रही नुकसान? ये गलती पड़ सकती है भारी

1 of 3 दर्द की दवाओं को लेकर सावधानी - फोटो : Amarujala.com/AI







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मेडिकल रिपोर्टस में लगातार अलर्ट किया जाता रहा है कि शरीर को स्वस्थ और फिट रखने के लिए खान-पान और लाइफस्टाइल को ठीक रखना सबसे जरूरी है। हालांकि जिस तरह से लोगों की दिनचर्या खराब होती जा रही है इसने सिरदर्द, कमर दर्द, जोड़ों के दर्द को काफी आम कर दिया है।



आमतौर पर शरीर में दर्द होते ही ज्यादातर लोग ओवर-द-काउंटर पेनकिलर लेना शुरू कर देते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि ये छोटी सी लगने वाली आदत आपकी सेहत के लिए कई तरह से मुश्किलें बढ़ाने वाली हो सकती है? डॉक्टर की सलाह के बिना बार-बार दर्द निवारक दवाएं लेना किडनी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इबुप्रोफेन और नेप्रोक्सेन जैसी नॉनस्टेरॉइडल एंटी-इंफ्लेमेटरी ड्रग्स (एनएसएआईडी) दवाएं किडनी में रक्त प्रवाह को प्रभावित कर सकती हैं।



कहीं आप भी तो अक्सर ये दवाएं नहीं ले रहे हैं?

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2 of 3 बार-बार लेते हैं पेनकिलर? - फोटो : Adobe Stock Photos

कौन-सी पेनकिलर किडनी को नुकसान पहुंचा सकती हैं?



एनएसएआईडी यानी नॉन-स्टेरॉयडल एंटी-इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दर्द और सूजन कम करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये दवाएं किडनी में रक्त प्रवाह बनाए रखने में मदद करने वाले कुछ पदार्थों के निर्माण को रोक सकती हैं। लंबे समय तक इनके इस्तेमाल से किडनी का काम प्रभावित हो सकता है।

लंबे समय तक एनएसएआईडी दवाओं के कारण किडनी के काम करने की क्षमता घट जाती है। डिहाइड्रेशन होने पर अचानक किडनी इंजरी का खतरा बढ़ सकता है।

वहीं जिन लोगों को पहले से किडनी की बीमारी है उन्हें इस तरह की दवाओं को लेकर अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए।

3 of 3 किडनी की समस्याएं - फोटो : Adobe stock