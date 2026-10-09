ब्रेन हेल्थ: याददाश्त और एकाग्रता के लिए कौन सा ड्राई फ्रूट है बेहतर, जानिए क्या कहती है रिसर्च

1 of 5 अखरोट - फोटो : Freepik.com







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स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, आहार में सभी लोगों को नट्स जरूर शामिल करना चाहिए। सूखे मेवों में कई ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो मस्तिष्क से लेकर हृदय रोगों तक में लाभकारी हो सकते हैं। विशेषतौर पर मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए अखरोट और बादाम को विशेष लाभकारी माना जाता रहा है। इनमें ओमेगा-3 फैटी एसिड की मात्रा अधिक होती है जो मस्तिष्क के विकास , कार्यक्षमता और स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए लाभकारी है।



एक अध्ययन में कहा गया है कि अखरोट और बादाम संज्ञानात्मक क्षमता में कमी और न्यूरोडीजेनेरेटिव समस्याओं को कम करने वाले एजेंट हो सकते हैं। बच्चों को नट्स जरूर देने चाहिए, जिससे उनमें मानसिक विकास को बेहतर किया जा सके।



अखरोट और बादाम में ऐसा क्या है जो इसे ब्रेन हेल्थ के लिए सबसे आवश्यक माना जाता है और इनमें से सबसे लाभकारी कौन सा नट्स है, आइए इस बारे में जानते हैं।

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2 of 5 ब्रेन के लिए फायदे - फोटो : Freepik.com

अखरोट खाने से दिमाग को क्या फायदा होता है?



अखरोट में अल्फा-लिनोलेनिक एसिड (एएलए) नाम का ओमेगा-3 फैटी एसिड पाया जाता है। यह मस्तिष्क के सामान्य विकास और कोशिकाओं के कामकाज में भूमिका निभाता है।



स्पेन के शोधकर्ताओं ने 11 से 16 साल की उम्र के 700 किशोरों पर अध्ययन किया। प्रतिभागियों को छह महीने तक रोजाना 30 ग्राम अखरोट खाने के लिए कहा गया। अध्ययन में कम से कम 100 दिनों तक अखरोट खाने वाले किशोरों में ध्यान केंद्रित करने की क्षमता से जुड़े सकारात्मक बदलाव देखे गए। हालांकि, इससे यह साबित नहीं होता कि अखरोट अकेले याददाश्त बढ़ा सकता है या किसी बीमारी का इलाज कर सकता है।

3 of 5 बादाम खाने के फायदे - फोटो : Freepik

बादाम दिमाग के लिए कैसे फायदेमंद है?



बादाम में विटामिन ई, मैग्नीशियम, प्रोटीन और फाइबर जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। विटामिन ई कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव नुकसान से बचाने में मदद करता है। वहीं, मैग्नीशियम तंत्रिका तंत्र के सामान्य कामकाज के लिए जरूरी है।

बादाम में मौजूद असंतृप्त वसा भी संतुलित आहार का हिस्सा हो सकती है। हालांकि, बादाम खाने से याददाश्त बढ़ने की गारंटी नहीं है। इसके फायदे संपूर्ण आहार और जीवनशैली के साथ समझना जरूरी है।

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4 of 5 अखरोट के फायदे - फोटो : freepik.com

अखरोट या बादाम, कौन ज्यादा फायदेमंद है?

अखरोट: ओमेगा-3 फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट का अच्छा स्रोत है।

बादाम: विटामिन ई, मैग्नीशियम, प्रोटीन और फाइबर देता है।

इसलिए किसी एक को हर व्यक्ति के लिए बेहतर नहीं कहा जा सकता। ओमेगा-3 के पौधों से मिलने वाले स्रोत के लिए अखरोट अच्छा विकल्प है, जबकि विटामिन ई और मैग्नीशियम के लिए बादाम उपयोगी है। दोनों को संतुलित मात्रा में खाया जा सकता है।

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5 of 5 ड्राई फ्रूट्स के फायदे - फोटो : Freepik.com