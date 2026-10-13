सेहत की बात: हड्डियों की सेहत बिगाड़ रही है आपकी लाइफस्टाइल? आज से ही अपनाएं योग-व्यायाम के ये तरीके

1 of 4 हड्डियों में समस्या - फोटो : Amarujala.com/AI







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आर्थराइटिस और हड्डियों की समस्याओं को कुछ वर्षों पहले तक उम्र बढ़ने के साथ होने वाली दिक्कतों के तौर पर जाना जाता था, हालांकि लाइफस्टाइल और आहार में गड़बड़ी के कारण अब कम उम्र के लोग भी इसके शिकार हो रहे हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, 30 से कम आयु वाले लोगों में भी हड्डियों से संबंधित दिक्कतें बढ़ रही हैं, जिसके लिए लाइफस्टाइल की खराबी, विशेषतौर पर सेंडेंटरी लाइफस्टाइल को कारक पाया गया है।



यदि हम सभी दिनचर्या में योग-व्यायाम को शामिल कर लें तो इससे संबंधित जोखिमों को कई गुना तक कम किया जा सकता है। नियमित व्यायाम संपूर्ण फिटनेस के लिए आवश्यक है। अध्ययनों में पाया गया है कि किसी भी उम्र में व्यायाम को शुरू करके अपने जोखिम को कम किया जा सकता है।

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2 of 4 आर्थराइटिस की समस्याएं - फोटो : Adobe Stock

अपनी सेहत के अनुसार करें व्यायाम



स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, युवा से लेकर बुजुर्ग तक सभी को दिनचर्या में व्यायाम-योग को जरूर शामिल करना चाहिए, ये आपको दीर्घकालिक रूप में हड्डियों से संबंधित समस्याओं से बचाने में मदद करते हैं। वॉकिंग, साइकिलिंग, तैराकी जैसे अभ्यास भी गठिया और हड्डियों से संबंधित समस्याओं के जोखिम को कम करने में आपके लिए मददगार हो सकते हैं।

इस तरह के अभ्यास गठिया वाले लोगों को मधुमेह, हृदय रोग और मोटापे जैसी क्रोनिक बीमारियों को कंट्रोल करने में भी मदद करते हैं।

3 of 4 एरोबिक व्यायाम के लाभ - फोटो : Adobe Stock

एरोबिक व्यायाम से मिलता है लाभ



एरोबिक व्यायाम को आर्थराइटिस से बचाने में सबसे कारगर पाया गया है। इसमें तेज गति से चलना, साइकिल चलाना, तैराकी और डांसिंग शामिल हैं। इस तरह की गतिविधियां मांसपेशियों और हड्डियों को स्वस्थ रखने और शरीर में रक्त संचार को बढ़ाने में काफी लाभकारी माने जाते हैं।

इस तरह के अभ्यास सभी उम्र के लोग आसानी से करके कई प्रकार के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य लाभ पा सकते हैं।

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4 of 4 योग के फायदे - फोटो : Amarujala.com/Ai