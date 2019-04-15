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लोकसभा चुनाव 2019 : ये जातीय समीकरण बिगाड़ सकते हैं बिहार की इन 5 सीटों का गणित, 18 अप्रैल को वोटिंग

चुनाव डेस्क,अमर उजाला,नई दिल्ली, Updated Mon, 15 Apr 2019 05:59 PM IST
बिहार की राजनीति
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बिहार की राजनीति
लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में बिहार की पांच लोकसभा सीट भागलपुर, बांका, पूर्णिया,कटिहार और किशनगंज पर 18 अप्रैल को मतदान होगा। ये पांचों लोकसभा की सीटें बिहार की राजनीति में जातिय मतदाताओं के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। दूसरे चरण की पांचों लोकसभा सीटों पर मुकाबला महागठबंधन बनाम नीतीश कुमार की पार्टी जदयू से है। जिससे प्रदेश की राजनीति में महौल और भी गर्म हो गया है। एनडीए और महागठबंधन दोनों की ओर से जीत के लिए जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश की जा रही है।पांचों सीटों पर महागठबंधन बनाम जदयू का मुकाबला कांटे का है। आइए जानते हैं बिहार की उन सीटों के बारे में जिनपर 18 अप्रैल को मतदाता मतदान करेंगे।
 
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