आज के मजेदार जोक्स: जब डॉक्टर ने चिंटू को बताया मोटापे का इलाज, पढ़िए धमाकेदार जोक्स

गोलू ने पिज्जा ऑर्डर के लिए फोन लगाया

पिज्जा पार्लर से आवाज आई – Yes sir, how can I help you?

गोलू – 3 बड़े और 1 छोटा पिज्जा भेज दो

पार्लर वाले ने पूछा – किसके नाम पर?

गोलू – भगवान के नाम पर..