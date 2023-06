Funny Jokes: टीचर- अगर कोई स्कूल के सामने बम रख जाए, तो तुम क्या करोगे? छात्र ने दिया लोटपोट करने वाला जवाब

Teacher and Student Jokes in Hindi: हंसने से मन की उदासी दूर रहती है और घर में हमेशा खुशहाली रहती है। अगर आप अपने दिन की शुरुआत हंसी के साथ करते हैं, तो पूरा दिन तरोताजा महसूस करते हैं। हंसी एक ऐसी दवा है, जो इंसान को कई बीमारियों से बचाने में मदद करती है। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए कुछ मजेदार जोक्स (Funny Jokes in Hindi) और वायरल चुटकुले (Viral Chutkule in Hindi) लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़ने के बाद आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। तो देर किस बात की, चलिए चलते हैं हंसने और हंसाने के सफर पर...



संता बंता आपस में बात कर रहे थे...

संता- एक लॉजिक मैं आज तक समझ नहीं पाया,

बंता- क्या?

संता- धीरे बोलो दीवारों के भी कान होते हैं, मान लो

कान होते भी हैं तो जुबान तो नहीं होती ना, सुन भी

लिया तो किसी को कैसे बताएंगे?